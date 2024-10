Bản tin 8H: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận thêm nhiệm vụ làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban gồm: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phó Trưởng ban kiêm Thường trực Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong tờ trình ngày 22/10, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, phương án nghỉ Tết được chọn trên cơ sở lấy ý kiến, tổng hợp từ 16 bộ, ngành, trong hơn 1 tháng qua. Có 13/13 bộ, ngành đồng thuận (3 cơ quan không có ý kiến) với phương án mà cơ quan soạn thảo đưa ra để kỳ lễ kéo dài, giúp người lao động có thêm thời gian bên gia đình, kích cầu du lịch, mua sắm hàng hóa. Nếu phương án này được Thủ tướng thông qua, Tết Nguyên đán 2025, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến bắt đầu từ thứ bảy, 25/1/2025 đến hết chủ nhật, ngày 2/2/2025 (tức hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Chiều 22/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch trao quyết định của Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Võ Văn Tuấn, Trưởng phòng Cán bộ Quân khu 5, giữ chức Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. Trước đó, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng là Đại tá Đoàn Duy Tân, được điều động nhận công tác tại Thành ủy Đà Nẵng, hiện giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nam Định, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ban hành Chỉ thị về việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang ở địa phương vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Cụ thể, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/9/2024, lực lượng công an trong tỉnh Nam Định đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 4.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó xử lý và xác minh gửi thông báo về cơ quan đơn vị quản lý đối với 169 cán bộ, đảng viên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 23/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mát. Từ đêm 23/10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Thanh Hóa - Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều và tối 23/10, khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều 22/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT đối với ông Nguyễn Đức Tâm. Trước đó, ngày 17/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1199 bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm (SN 1981), Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ KH&ĐT giữ chức Thứ trưởng. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/10. (XEM CHI TIẾT)