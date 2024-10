Miền Trung, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

TPO - Hôm nay (23/10), các tỉnh miền Trung, khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Khu vực miền Bắc trời nắng, ít mưa, đêm và sáng sớm se lạnh.

Đêm qua và sáng sớm nay (23/10), khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 19h ngày 22/10 đến 3h ngày 23/10 có nơi trên 40mm như Đại Lãnh (Khánh Hòa) 87.0mm, Hồ Long Mỹ (Bình Định) 44.8mm, Vĩnh Thuận Tây (Hậu Giang) 66.2mm, Khánh Hội (Cà Mau) 52.4mm.

Dự báo trong ngày 23/10, khu vực từ nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 60mm trong 6 giờ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực phía nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tại khu vực miền Bắc, hôm nay khối không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh hơn. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do đây là đợt không khí lạnh khô nên thời tiết chủ đạo các tỉnh miền Bắc là ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, ít mưa, trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng từ 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.