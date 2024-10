Gắn biển công trình trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, di sản kiến trúc cổ từ năm 1915

TPO - Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm là một công trình lịch sử có từ năm 1915, mang đặc trưng kiến trúc Pháp thời kỳ thuộc địa. Công trình này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là một di sản kiến trúc quan trọng, góp phần tạo nên diện mạo đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Sáng 23/10, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ gắn biển công trình trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hoàn thành và đưa vào sử dụng trụ sở mới, đồng thời tôn vinh lịch sử và giá trị văn hóa của công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ.

Tới dự và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm có ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng đại diện các sở, ban, ngành của thành phố và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm.

Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm là một công trình lịch sử có từ năm 1915, mang đặc trưng kiến trúc Pháp thời kỳ thuộc địa. Trong thời kỳ Pháp thuộc, nơi đây là trụ sở của Sở Cảnh sát Trung ương.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Sở Liêm phóng Bắc Bộ và Ty Cảnh sát được thành lập, đóng tại đây với nhiệm vụ giữ gìn trật tự và an ninh. Qua nhiều thập kỷ, công trình đã trải qua nhiều giai đoạn cải tạo và sửa chữa, đáp ứng nhu cầu sử dụng của lực lượng công an thành phố.

Năm 1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, công an thành phố Hà Nội thành lập bốn đơn vị Công an quận nội thành, trong đó có Công an quận Hoàn Kiếm. Đến nay, công trình này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là một di sản kiến trúc quan trọng, góp phần tạo nên diện mạo đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm được khởi công vào ngày 31/5/2021, do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình đã được hoàn thành đúng tiến độ và nghiệm thu, bàn giao vào ngày 21/8/2024.

Chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm có trụ sở làm việc mới khang trang, sạch đẹp, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm là một công trình không những có ý nghĩa về mặt lịch sử mà còn có ý nghĩa lớn lao về mặt văn hóa.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị Công an quận Hoàn Kiếm sau khi tiếp nhận trụ sở mới cần tổ chức sử dụng hiệu quả, bảo đảm các công năng được phát huy tối đa và tránh lãng phí, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn và sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh: “Với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa của thành phố Hà Nội, nơi tập trung nhiều cơ quan trung ương và thành phố, đại sứ quán và trụ sở các tôn giáo lớn… do vậy, trách nhiệm của lực lượng Công an là hết sức nặng nề trong việc giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”.

Với việc đưa vào sử dụng công trình trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND quận đề nghị cán bộ chiến sĩ đơn vị sử dụng công trình một cách hiệu quả, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh công trình trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm: