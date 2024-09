Hà Nội: Quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm sẵn sàng di dời dân tránh lũ

TPO - Quận Tây Hồ cho biết, 5 phường có bãi ngoài sông Hồng trên địa bàn quận đã chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời khoảng 1.000 nhân khẩu khi mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập lụt các khu dân cư trũng, thấp.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, 5 phường có bãi ngoài sông Hồng trên địa bàn quận đã chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời khoảng 1.000 nhân khẩu khi mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập lụt các khu dân cư trũng, thấp. Đây là người dân sinh sống trong các nhà cấp 4, cần phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quận Tây Hồ (PCTT và TKCN). Thống kê đến 14h ngày 10/9/2024, địa bàn quận thiệt hại: 21ha quất bị ngập (tương đương 113.000 cây quất) bị ngập úng không có khả năng phục hồi, thiệt hại ước khoảng 45,3 tỷ đồng; 2ha đào bị ngập với 10.000 cây đào; 1ha cúc họa mi bị ngập.

Từ chiều tối ngày 9/9, tại khu vực bãi giữa sông Hồng, nước sông dâng cao gây ngập lụt khu vực tại một số khu vực trên địa bàn các phường ven sông Hồng (khu vực xóm chài Phú Thượng, cuối ngõ 374, 464, 172 Âu Cơ, cuối ngõ 310 Nghi Tàm).

Ngay trong đêm 9/9, UBND các phường ven sông đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân sinh sống, canh tác tại khu vực bị ngập di dời người, tài sản tới nơi an toàn. Hiện đã bố trí lực lượng chức năng ứng trực tại các khu vực này. Điện lực Tây Hồ cũng đã chủ động cắt điện tại khu bị ngập lụt để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đến 14h ngày 10/9, đã di dời gần 300 người dân sinh sống ven sông hoặc canh tác tại bãi giữa sông Hồng về nơi tránh trú an toàn.

Tại quận Hoàn Kiếm, cũng có gần 90 hộ dân phải di dời. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND phường Chương Dương cho biết, hiện mực nước sông Hồng đang ở mức 9,55 mét, trên mức báo động 1. Do đó, phường đã thống kê tổng số gần 90 hộ phải di dời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đến từng nhà yêu cầu di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân

Vào ngày 9/9, 46 hộ dân nằm ở bờ vở sông Hồng đã được di dời. Do mực nước lên cao, các hộ còn lại được yêu cầu di dời ngay trong tối nay (10/9).

Những người dân ở đây tranh thủ gia cố nhà cửa, đưa những đồ dùng có giá trị lên cao để tránh thiệt hại

Nhiều tấm xốp được đưa lên tầng 2, nếu có lũ đồ dùng sẽ cùng nâng theo mức nước

Chủ tịch phường Chương Dương cho biết, phường kiên quyết yêu cầu người dân phải di dời, không được phép ở những nơi nguy hiểm khi lũ lên. Phường đã chuẩn bị cơ sở tại số 2, số 4 Vọng Hà để người dân có nơi tránh trú an toàn.

Hàng chục hộ dân đã chuẩn bị đồ đạc, sẵn sàng rời đến nơi tạm trú trong tối nay

Một số người mua sẵn thực phẩm tích trữ trong trường hợp nước lũ dâng dài ngày

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban ngành thuộc quận căn cứ tình hình mưa lũ, chủ động kiểm tra rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, ứng phó lũ theo phương châm "4 tại chỗ".

Đến thời điểm này, trên địa bàn phường Chương Dương, phường Phúc Tân đã di dời hàng chục hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm Trong đó chủ yếu là phường Chương Dương, địa bàn phường Phúc Tân chỉ có 1 trường hợp.

"Quận cũng đã bố trí cơ sở tạm trú cho người dân trong trường hợp phải rời khỏi nhà do lũ lên cao", đại diện UBND quận thông tin.

Khu vực người dân phải di dời nằm sát mép sông, chủ yếu là nhà cấp 4