Bản tin 8H: Điều động, chỉ định Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Thành ủy

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định điều động, chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Vĩnh Yên.Tại hội nghị, ông Trần Việt Cường, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã công bố Quyết định số 1766 ngày 18/10 của BTV Tỉnh ủy Quyết định điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quyết định, ông Nguyễn Trung Hải thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ 19/10/2024.

Chiều 19/10, lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người đi xe máy tử vong. Theo đó, khoảng 16h45 ngày 18/10, trên đường Trần Thủ Độ qua khu vực xã Phú Xuân, người trong xe taxi BKS 51G 751xx bất ngờ mở cửa, làm người điều khiển xe máy BKS 17B2 222.xx đang di chuyển cùng chiều bị ngã ra đường. Đúng lúc này, xe buýt BKS 17B 017xx đi tới, đâm vào người điều khiển xe máy, khiến người này tử vong tại chỗ. Ban đầu xác định, nạn nhân là anh V.M.C. (SN 1987, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Tối 19/10, lãnh đạo Đội 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử phạt với ông T.V.C. (62 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng về hành vi Điều khiển ô tô đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trước đó, chiều 16/10, mạng xã hội xuất hiện clip một ô tô con đi ngược chiều ở phần đường dẫn lên cầu vượt sông Hồng, gần nút giao IC10 (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Đoạn đường trên có tốc độ tối đa 100km/h và chuẩn bị vào đoạn giới hạn 80km/h (khi di chuyển trên cầu). Nhiều tài xế đang di chuyển với tốc độ cao phải đánh lái để tránh ô tô đi ngược chiều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/10, Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Nam Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung chính vào chiều và đêm. Ngày 20/10, Hà Nội mưa rào và dông kèm thời tiết se lạnh vào buổi sáng. Trưa, chiều trời nắng. Trạng thái thời tiết này có thể duy trì trong vài ngày ở Thủ đô. Đến đêm 22/10, nhiệt độ có xu hướng giảm, tới ngưỡng lạnh.

Chiều 19/10, ông Võ Cao Long, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận 1 (TPHCM) thông tin, Trường tiểu học Chương Dương đã có quyết định kỷ luật cô Trương Phương Hạnh (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3) sau sự việc cô giáo này xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo đó, nữ giáo viên bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo. Đồng thời, nhà trường bố trí cô Hạnh phụ trách công tác giáo vụ từ thứ Hai (ngày 21/10) đến hết năm học 2024-2025. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/10, thông tin từ Phòng GD - ĐT huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao), đã có đơn xin nghỉ việc. Trường mầm non Ánh Dương là nơi dính nhiều lùm xùm trong thời gian qua, liên quan đến vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả. Đơn của bà Huệ ký vào ngày 13/10, gửi UBND huyện Châu Đức và Phòng GD - ĐT huyện Châu Đức xin nghỉ việc kể từ ngày 1/11 do sức khỏe không đảm bảo, tiếp tục điều trị bệnh. Theo lãnh đạo Phòng GD - ĐT huyện Châu Đức, do đơn xin nghỉ việc của bà Huệ gửi trong lúc Thanh tra huyện đang thanh tra toàn diện Trường mầm non Ánh Dương nên không được giải quyết. (XEM CHI TIẾT)