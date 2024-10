Bản tin 8H: Ông Đỗ Trọng Hưng thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

TPO - HĐND tỉnh Thanh Hóa miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh với ông Đỗ Trọng Hưng do ông được điều động làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 15/10, HĐND tỉnh Thanh Hóa miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Đỗ Trọng Hưng để nhận nhiệm vụ mới (là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương). Ngoài ra, HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các ông Lê Văn Diện - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Mai Sỹ Diến - nguyên Chánh Thanh Tra tỉnh; Phạm Bá Oai - nguyên Giám đốc Sở Công Thương. Cùng với đó, HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Liên quan đến việc trường Đại học Thủ Dầu Một thu sai quy định hơn 37 tỷ đồng của sinh viên trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022, chiều 15/10, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, toàn bộ số tiền trên đã được nộp vào ngân sách. Theo ông Cường, lý do số tiền thu sai không trả lại sinh viên là do thời điểm đó, trường chưa tự chủ, ngân sách còn trợ cấp nên khi có kết luận kiểm toán thì trường nộp lại ngân sách. Trước đó, kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán tại trường Đại học Thủ Dầu Một, giai đoạn 2015-2021, phát hiện thu sai quy định hơn 37 tỷ đồng. UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo trường Đại học Thủ Dầu Một hoàn trả cho sinh viên (trường hợp không hoàn trả được thì nộp ngân sách) số học phí đã thu vượt mức quy định.

Ngày 15/10, Bộ Công thương tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về công tác cán bộ. Cụ thể, theo Quyết định số 2345/QĐ-BCT ngày 29/8/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên bổ nhiệm ông Đặng Hải Anh - Chuyên viên chính Vụ Dầu khí và Than giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than.

Ngày 15/10, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đan Phượng (Hà Nội) vừa có công văn phản hồi về thông tin trên địa bàn huyện này gần đây xảy ra một số trường hợp học sinh bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng sản phẩm sữa tươi và sữa chua. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng, nội dung công văn khẳng định không xảy ra trường hợp học sinh bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng sản phẩm sữa tươi và sữa chua. UBND huyện cũng đã lập đoàn liên ngành thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên sản phẩm sữa tươi và sữa chua của Công ty Cổ phẩn sữa Núi Tản Ba Vì để xét nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Bộ Y tế. Kết quả xét nghiệm 2 mẫu sữa tươi và sữa chua của Công ty Cổ phẩn sữa Núi Tản Ba Vì tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy đều đạt chuẩn.

Chiều 15/10, Phó giáo sư Nguyễn Thị Kim Tiến - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội vận động hiến, tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam cho biết từ tháng 5/2024 tới nay, số lượng ca hiến tạng từ người chết não tăng gấp 3 lần. Các ca ghép tạng, trong đó có ghép hiến giác mạc, tăng 10% so với những thời điểm trước. Theo báo cáo của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, từ năm 2010 đến 2020, mỗi năm tại Việt Nam có 10-11 ca chết não hiến tạng. Riêng năm 2023, có 14 ca chết não hiến tạng. Tuy nhiên, chỉ trong 9 tháng của năm 2024, đã có 25 ca chết não hiến mô, tạng, góp phần tăng số tạng hiến từ người chết não đạt 87/892 bệnh nhân ghép (tương đương 10%). Đây được coi là con số kỷ lục của Việt Nam vì trước đây, tỷ lệ hiến tạng từ người chết não chỉ chiếm khoảng 5-6%.

Sáng 15/10, UBND tỉnh Bình Định tổ chức buổi làm việc để họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền thuế Bamboo Airways còn nợ đến thời điểm tháng 9/2024 là 304 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã nhất trí phương án để Bamboo Airways được nộp dần tiền thuế với điều kiện có sự bảo lãnh của Ngân hàng. Ngay sau khi đáp ứng điều kiện, Cục Thuế tỉnh Bình Định sẽ gỡ bỏ biện pháp tạm dừng xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways. Trong chiều 15/10, Bamboo Airways đã xúc tiến làm thủ tục xin bảo lãnh của Ngân hàng gửi cơ quan Thuế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ. Mưa kéo dài hết ngày 16/10 rồi giảm. Khoảng 19-20/10, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường yếu.