Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Bộ Ngoại giao

TPO - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trong Bộ và Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 14/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trong Bộ và Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, ông Lê Thanh Tùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Cuba, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin, Bộ Ngoại giao. Ông Lê Công Dũng, Quyền Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ giữ chức Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc. Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan. Bà Tạ Phương Dung, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse, Lào.

Ngày 14/10, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình.Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao công bố Quyết định bổ nhiệm của Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Dũng, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND thành phố Ninh Bình giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16/10/2024.

Chiều 14/10, lãnh đạo UBND xã Nam Điền (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) xác nhận tại trường mầm non của xã xảy ra việc bé gái 24 tháng tử vong bất thường. Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra tại trường mầm non xã Nam Điền. Khoảng 13h45 cùng ngày, sau giờ nghỉ trưa, cô giáo một lớp học của trường gọi các trẻ dậy thì phát hiện một bé gái khoảng 24 tháng tuổi đã tử vong. Công an huyện Nghĩa Hưng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ.Theo Quyết định số 3885-QĐ/BTGTW ngày 4/10/2024, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt được điều động đến nhận công tác tại UBND TPHCM, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, từ ngày 15/10/2024.

HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường N8, đoạn từ đường Liên khu vực 2 đến giữa đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc địa phận huyện Đan Phượng.Theo đó, tuyến đường có chiều dài 2,8km do UBND huyện Đan Phượng làm chủ đầu tư. Mặt cắt ngang nền đường 50m, gồm chiều rộng mặt đường là 30m, vỉa hè 16m và dải phân cách (4m). Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 840 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2024-2027.

Chiều 14/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong 9 tháng qua, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý trên 82.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 157,2 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn có tới 17.548 người bị xử lý. Các vi phạm khác, như: Tốc độ là 6.112 trường hợp; vi phạm quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành, thùng là 2.787 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định là 11.627 trường hợp; 850 phương tiện thủy vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. Ngoài ra, hệ thống camera trên các tuyến phố cũng giúp lực lượng phát hiện, xử lý 616 trường hợp vi phạm, gửi thông báo cho 1.812 trường hợp. Các vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành biển báo, lấn làn, đi ngược chiều, dừng đỗ không đúng nơi quy định…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều và đêm 15/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi trên 70mm, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận cục bộ có nơi trên 100mm.