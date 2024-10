Bản tin 8H: Bàn giao chức vụ Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 5

TPO - Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức bàn giao chức vụ Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu cho Đại tá Lương Kế Điềm và Đại tá Đỗ Đức Oanh sau khi Đại tá Bùi Tá Tuân nhận quyết định nghỉ hưu.

Chiều 13/10, tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu. Trước đó, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức công bố, trao quyết định nghỉ hưu cho Đại tá Bùi Tá Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 5. Hội nghị lần này tiến hành bàn giao toàn diện các mặt công tác đối với chức vụ Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 5. Theo đó, hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác Đảng cho Đại tá Lương Kế Điềm, Phó bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu 5, và nhiệm vụ công tác chính trị cho Đại tá Đỗ Đức Oanh, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần Quân khu 5.

Tối 13/10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết công an xã này đã triệu tập làm việc bảy người liên quan vụ ông NVL (55 tuổi, ngụ xã Ngư Thủy) bị đánh nhập viện nghi do làm thơ đăng trên Facebook. Theo Công an xã Ngư Thủy, bước đầu những người này thừa nhận đã đánh ông L. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Anh N.V.L (32 tuổi, con trai ông L.) cho biết bố anh vẫn chưa thể ngồi dậy hay tự đi vệ sinh được. Các bác sĩ xác định ông L bị tổn thương phổi, nghi có máu tụ trên đầu. Trước đó, tối 10/10, khi đang ăn cơm cùng vợ, ông L. bị nhóm 7 người lạ mặt ập vào nhà hành hung đến bất tỉnh. Người thân cho rằng nguyên nhân đến từ việc ông L. viết thơ châm biếm về giải bóng chuyền của Hội Nông dân xã Ngư Thủy.

Vào khoảng 18h30 ngày 13/10, trên quốc lộ 6 đoạn qua địa phận bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn. Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 99C-267.XX lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La va chạm với xe máy BKS 26AA-24XX đi chiều ngược lại. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với ô tô con BKS 26A-132.XX lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La rồi lại đâm vào xe máy mang BKS 26K1-263.XX lưu thông theo hướng Sơn La – Hà Nội. Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương, 4 phương tiện đều bị hư hỏng.

Ngày 13/10, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lễ truy tặng bằng khen của Thủ tướng cho đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Thi. Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định số 1150 của Thủ tướng về việc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng cho ông Nguyễn Văn Thi (trú tại tổ dân phố số 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), đã có hành động dũng cảm, hy sinh tính mạng trong thực hiện cứu nạn, cứu hộ và chống lụt trong cơn bão số 3 trên địa bàn TP Yên Bái ngày 10/9. Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng cho bà Nguyễn Thị Như Quỳnh (vợ ông Nguyễn Văn Thi).

Chiều 13/10, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ đi xe máy tử vong.Khoảng 10h cùng ngày, bà L.T.H.H. (SN 1976, ngụ TP Vũng Tàu) đang lưu thông trên đường Trương Công Định (TP Vũng Tàu) thì va vào cửa xe taxi do nam tài xế bất cẩn mở đột ngột. Sau khi va trúng cửa xe taxi, bà H. ngã xuống đường và bị ô tô 4 chỗ cán qua người, kéo lê khoảng 10m. Do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 14/10, khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ yếu kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm ngày 14 đến ngày 16/10, Hà Nội có mưa dông về đêm và sáng; gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2-3; nhiệt độ giảm 2-3 độ C so với ngày trước đó. Sau đó, cường độ không khí lạnh suy yếu dần, Hà Nội mưa vài nơi, chủ yếu về đêm và sáng; nắng về trưa và chiều, nhiệt độ tăng trở lại. Từ ngày 19 đến 21/10, Hà Nội tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông, nhiệt độ giảm tới ngưỡng lạnh.