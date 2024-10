Bản tin 8H: Cán bộ tỉnh Phú Yên bị cắt ghép ảnh ‘nóng’, đe dọa tống tiền

TPO - Kẻ xấu đã cắt ghép hình ảnh một cán bộ tỉnh Phú Yên với video, hình ảnh nhạy cảm để thực hiện hành vi tống tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên đã đưa ra thông tin cảnh báo về việc tội phạm công nghệ cao sử dụng hình ảnh trái phép của một phó ban thuộc Tỉnh ủy Phú Yên để cắt, ghép hình ảnh "nóng" nhằm mục đích tống tiền cán bộ này. Trước đó, vào đầu giờ chiều 9/10, ông T.T.H nhận được tin nhắn Zalo kèm hình ảnh nhạy cảm và tin nhắn tống tiền. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, ông H. đã báo cho lực lượng công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo Phòng an ninh mạng, những kẻ tống tiền tìm kiếm thông tin, hình ảnh, số điện thoại của nạn nhân từ nhiều nguồn khác nhau và tiến hành cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân vào các clip, hình ảnh nhạy cảm. Đối tượng loại tội phạm này nhắm đến chủ yếu là nam giới, có địa vị xã hội.

Ngày 9/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Tại Quyết định số 1139/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Bà Hoàng Thu Trang sinh năm 1975, quê ở xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng thời, tại Quyết định số 1138/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Duy Hưng để nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu có công văn hỏa tốc gửi Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho dừng kế hoạch tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về mô hình, chiến lược phát triển ngành xổ số kiến thiết tại Malaysia và Singapore để đánh giá lại sự cần thiết, sử dụng kinh phí phù hợp, hiệu quả trong việc đi học tập kinh nghiệm. Chủ tịch Sóc Trăng cũng yêu cầu báo cáo kết quả, đánh giá hiệu quả chuyến học tập kinh nghiệm tại Hà Lan, Đức, Pháp. Trước đó, sau khi nhận được đơn xin phép vào đầu tháng 7, ngày 30/8, UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định cử đoàn cán bộ ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm. Trong đó, đoàn 1 gồm 7 người đi Hà Lan, Đức, Pháp từ ngày 28/9 đến ngày 8/10. Đoàn 2 cũng có 7 người sẽ đi Malaysia và Singapore từ ngày 22/10 đến 28/10.

Ngày 9/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC05) - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Bảo Lộc làm việc với anh B.N.H.S. (30 tuổi, ngụ Lộc Tiến, TP Bảo Lộc). Nội dung là làm rõ việc anh này đăng tải trên mạng xã hội với tài khoản "H.H.C" thông tin sai sự thật là ông Thích Minh Tuệ xuất hiện ở địa phương. Nội dung thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người tin nên chia sẻ, phát tán thông tin trên, đồng thời rủ nhau tìm địa điểm để tới gặp. Làm việc với nhà chức trách, anh S. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Công an TP Bảo Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh S. số tiền 5 triệu đồng.

Chiều 9/10, Tổng Công ty Đầu tư phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết còn hơn 480.000 lượt phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí ETC lưu thông trên 5 tuyến cao tốc, dẫn đến giảm tốc độ lưu thông của phương tiện và mất an toàn giao thông khi qua trạm thu phí.5 tuyến cao tốc do VEC quản lý, vận hành khai thác bao gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong 9 tháng năm 2024, 5 tuyến phục vụ an toàn 50,5 triệu lượt phương tiện, tăng 11,3 % so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vài nơi. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Ngày 10/10, chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức có hại với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức khoảng 123 (ngưỡng tốt là 0-50).

Tối 9/10, ông Lê Quốc Dương cho biết con gái là Lê Thị Minh Thư (16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, quận 8) mất tích 5 ngày qua. Gia đình đã trình báo cơ quan công an ở quận 5, quận 8 và quận Bình Tân về việc mất tích của con mình. Ông Dương cho biết chiều ngày 4/10, cháu Thư đi học môn thể dục. Khi đi, Thư mặc đồng phục thể dục, áo khoác ca rô màu xanh - đen, điều khiển xe gắn máy hiệu Sirius có BKS 93B1-812.46. Kể từ đó, Thư không về nhà, cũng không thể liên lạc qua điện thoại hay mạng xã hội. Trước đây, gia đình ông Dương sinh sống tại quận Bình Tân. Hơn một năm trước, gia đình chuyển về sinh sống tại quận 5 và Thư chuyển trường đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh. (XEM CHI TIẾT)