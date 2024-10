Bản tin 8H: Người bán vé số dạo trúng độc đắc 22 tỷ đồng

TPO - Chủ đại lý vé số Lý Sang (huyện Hóc Môn, TPHCM) xác nhận đã làm thủ tục và chuyển khoản cho người bán vé số dạo trúng 11 tờ độc đắc và 4 giải phụ.

Ngày 7/10, mạng xã hội lan truyền thông tin một người đàn ông bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn (TP HCM) trúng 11 tờ độc đắc và 4 tờ giải phụ. Qua xác minh, nơi cung cấp vé trúng giải đặc biệt trên là đại lý vé số Lý Sang ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Người trúng vé số là ông N. (SN 1983, quê Long An). Ông Lý Sang (chủ đại lý vé số Lý Sang) cho biết ông N. bị tật ở chân, thường lấy vé số của đại lý đi bán dạo. Ngày 6/10, ông N. bán "ế", không ngờ trúng 11 tờ độc đắc và 4 tờ an ủi của Công ty XSKT tỉnh Lâm Đồng, với tổng giá trị 22 tỷ đồng. Ông N. sau đó cho người đi cùng 1 tờ độc đắc và 2 phụ nữ bán vé số dạo 2 tờ an ủi. Ngày 7/10, ông Sang làm thủ tục, chuyển khoản cho ông N. Hiện, ông N. đã được người nhà đưa về quê.

Ngày 7/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1114 về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Ông Lê Ánh Dương được xác định đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Lê Ánh Dương tại kỳ họp thứ 46 (28 - 29/8).

Tối 7/10, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cho biết ông Lê Thái Hỷ, nguyên Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, đã từ trần lúc 5h cùng ngày, hưởng thọ 69 tuổi. Ông Lê Thái Hỷ sinh năm 1956, quê quán tỉnh Quảng Nam, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trước năm 2011, ông Lê Thái Hỷ làm Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM. Đến tháng 8-2011, ông Lê Thái Hỷ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM. Đến tháng 12/2016, ông Lê Thái Hỷ nghỉ hưu.

Khoảng 18h30 ngày 7/10, một vụ tai nạn cây đổ xảy ra trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM. Vào thời điểm đó, quận 1 có mưa giông lớn. Một cây dầu đường kính gần 30cm cao hơn 10m bất ngờ ngã ra đường. Có 4 người đi trên 2 xe máy bị cây ngã trúng. Bao gồm xe máy do người đàn ông chở phụ nữ và một đứa bé khoảng 5 tuổi. Xe còn lại do một thanh niên cầm lái. Các nạn nhân bị nhánh và tán cây va chạm dẫn đến chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung ở Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế). Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc dự báo có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và ngày nắng, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 8/10, chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức có hại với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 128 (ngưỡng tốt là 0-50).

Ngày 7/10, thông tin từ Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết tính đến 17h cùng ngày, tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 2.014,6 tỷ đồng (Hai nghìn không trăm mười bốn tỷ, sáu trăm triệu đồng). Đến nay, qua hai đợt phân bổ, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ 26 tỉnh, thành phố khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết 9 tháng năm 2024, EVN đã đảm bảo bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước với sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9 đạt 24,56 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 đạt 232,6 tỷ kWh, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thủy điện đạt 65,57 tỷ kWh, chiếm 28,2%; nhiệt điện than đạt 115,27 tỷ kWh, chiếm 49,6%; tua bin khí đạt 17,19 tỷ kWh, chiếm 7,4%; năng lượng tái tạo đạt 30,08 tỷ kWh, chiếm 12,9% (trong đó, điện mặt trời đạt 20,4 tỷ kWh, điện gió đạt 8,85 tỷ kWh); điện nhập khẩu đạt 4,02 tỷ kWh, chiếm 1,7%. Sản lượng điện truyền tải lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 186,2 tỷ kWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023.