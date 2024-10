Bản tin 8H: Công an tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Đại tá Lê Văn Tuân, Trưởng phòng Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiều 8/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, Đại tá Thân Văn Hải đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Tuân, Trưởng phòng Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 8/10/2024.

Chiều 8/10, tại huyện Tuy Phong, Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận trao quyết định luân chuyển, chỉ định ông Trần Sinh Toàn (42 tuổi), Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Tuy Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 10/10/2024. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng trao quyết định giải quyết thôi việc đối với ông Nguyễn Dân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, kể từ ngày 10/10/2024.

Ngày 8/10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên đường Minh Khai. Trước đó, khoảng 15h45 ngày 28/9, tại khu vực dải phân cách giữa đường Minh Khai, đoạn trước số 195 Minh Khai, phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), xảy ra vụ tai nạn giao thông làm cháu P.M.A (SN 2009), điều khiển xe gắn máy SYM Galaxy 50cc, BKS 29AA - 890.xx bị thương nặng, rồi tử vong sau đó. Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang tiến hành xác minh vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi sương mù. Nghệ An đến Quảng Bình mưa vài nơi. Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 80mm/6h). Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Chiều 8/10, ông Trần Thanh Mến, Giám đốc Sở Công Thương Bạc Liêu, thông tin gia đình ông Nguyễn Văn Kiên, hộ dân bị thiệt hại trong vụ rơi cánh quạt trụ điện gió ở Bạc Liêu vào ngày 1/3, đã thống nhất theo phương án hỗ trợ do UBND huyện Hòa Bình đề xuất.Theo ông Mến, ông Kiên đã đồng ý và nhận đủ khoản tiền hỗ trợ từ phía chủ đầu tư là hơn 495 triệu đồng. Trước đó, khoảng 17h ngày 1/3, một cánh quạt trụ điện gió tại Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 bất ngờ gãy và rơi xuống đất. Sự cố không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, gia đình ông Kiên yêu cầu Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 bồi thường hơn 160 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trương Quang Anh Tú, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Nam). Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Năm 2017, với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam, ông Tú ký xác nhận đủ điều kiện cấp sổ hồng cho 6 hộ dân với tổng diện tích hơn 30 ha đất, không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 về nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất. (XEM CHI TIẾT)