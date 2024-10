Khoảng 76.000 khách hàng ở Long An mất điện vì máy bay phun thuốc

TPO - Thiết bị Drone (máy bay không người lái) của người dân sử dụng để xịt thuốc trừ sâu đã vướng vào dây dẫn khoảng trụ 146 -147 của đường dây 174 Cai Lậy -171 Tân Thạnh, làm mất điện đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh và 2 trạm biến áp 110kV Mộc Hóa và Vĩnh Hưng. Sự cố gây gián đoạn cung cấp điện cho khoảng 76.000 khách hàng trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường.

Ngày 14/10, thông tin từ Công ty Điện lực Long An (PC Long An) cho biết, vào lúc 17h ngày 13/10, thiết bị Drone (máy bay không người lái) của người dân sử dụng để xịt thuốc trừ sâu đã vướng vào dây dẫn khoảng trụ 146 - 147 của Đường dây 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh, làm mất điện đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh và 2 trạm biến áp 110kV Mộc Hóa và Vĩnh Hưng. Sự cố gây gián đoạn cung cấp điện cho khoảng 76.000 khách hàng trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường.

Ngay khi sự cố xảy ra, PC Long An đã lập tức triển khai công tác khắc phục, chuyển tải nguồn điện. Đến 18h cùng ngày, PC Long An đã cấp điện trở lại cho đa số khách hàng bị ảnh hưởng trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

Đến 22h40 cùng ngày, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố đã được cấp điện trở lại.

PC Long An cũng đã phối hợp với Công an địa phương lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính người điều khiển thiết bị, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự cố và giấy phép hoạt động bay của thiết bị Drone…

Theo PC Long An, trong năm 2024, Công ty đã làm việc với 148/148 khách hàng có Drone (đạt tỷ lệ 100%) để cảnh báo về an toàn lưới điện cao áp khi sử dụng thiết bị bay. Công ty cũng đã thực hiện tuyên truyền, cắm các biển cảnh báo cấm Drone bay vào đường dây nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.