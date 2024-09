Chị Lê Thị Hồng Kết được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An

TPO - Sau hai ngày tổ chức, sáng 20/9, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương chọn cử 41 anh chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chị Lê Thị Hồng Kết- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2024-2029.