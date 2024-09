Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2024 - 2029

TPO - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương chọn cử 41 anh chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chị Lê Thị Hồng Kết - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An khóa VII, các Phó Chủ tịch gồm các anh: Trần Gia, Nguyễn Thanh Phúc và anh Võ Thành Trung Tín.