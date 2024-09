Long An tuyên dương 9 công dân trẻ tiêu biểu

TPO - Sáng 19/9, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029, Tỉnh Đoàn Long An đã tổ chức Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2024.