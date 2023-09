Sôi nổi ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đồng bằng Sông Tiền

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Ngày hội Thanh niên năm 2023 tại các khu công nghiệp, khu chế xuất với chủ đề “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" nhằm chăm lo, đồng hành với thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và rèn luyện thể chất cho thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thông qua Ngày hội, Ban tổ chức mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường giao lưu, cổ vũ tinh thần hăng say làm việc cho thanh niên công nhân nâng cao hiệu suất công việc, góp phần phát triển doanh nghiệp, địa phương và đất nước.

Ngày hội thanh niên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cụm đồng bằng sông Tiền năm 2023 với chủ đề “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” được tổ chức từ ngày 16 - 17/9 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 2000 thanh niên công nhân; tổ chức hội chợ với hơn 20 gian hàng, gồm các gian hàng giảm giá từ 10 - 50% với các mặt hàng phong phú, đa dạng, các sản phẩm thiết yếu dành cho thanh niên công nhân; tổ chức nhiều không gian trò chơi, bốc thăm trúng thưởng; tổ chức cuộc thi tìm kiếm “tài năng thanh niên công nhân”, tổ chức đêm nhạc thanh niên công nhân với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng, như: Bảo Yến Roise (the Voice), Nguyễn Đình Vũ, DJ Suri,… Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra Giải bóng đá Thanh niên công nhân cup Redbull 2023 - cụm Đồng bằng Sông Tiền với 16 đội tham gia đến từ các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre,... Đội vô địch sẽ dự vòng chung kết toàn quốc tại thủ đô Hà Nội dự kiến vào tháng 11/2023.