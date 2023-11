Thanh niên Long An đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh

TPO - "Xin hỏi lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn có những quy định, chính sách gì hỗ trợ thanh niên khi tham gia xuất khẩu lao động? Và trường hợp thanh niên sau khi xuất khẩu lao động về nước có chính sách hỗ trợ gì hay không?", anh Nguyễn Thanh Điền - Bí thư Đoàn xã Tân Lân, huyện Cần Đước băn khoăn.

Ngày 4/11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023, chủ đề “Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay”.

Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, và các sở ban ngành tỉnh Long An và gần 2.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

“Tôi kỳ vọng thời gian tới các bạn thanh niên sẽ nắm bắt, vận dụng những cơ hội và ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt; có nhiều giải pháp sáng tạo, có bản lĩnh, trang bị “vũ khí tự bảo vệ mình” trên không gian mạng, tích cực rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết; sẵn sàng thích ứng cũng như tận dụng các cơ hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, góp phần xây dựng tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp”, ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Tại buổi đối thoại, có 9 câu hỏi được các bạn đoàn viên, thanh niên đưa ra liên quan đến vấn đề giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên thanh niên; chăm lo, phát triển thanh niên trong thời đại công nghệ số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên…

Trăn trở với phong trào khởi nghiệp, anh Hứa Thanh Phú - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Long An nêu quan điểm: "Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên. Trong thời gian tới, để các bạn thanh niên xác định được lộ trình và có hướng đi đúng, giảm bớt được rủi ro, lãnh đạo tỉnh có những giải pháp, chính sách gì để ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp và hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?".

Trả lời vấn đề trên, bà Hồ Thị Diệp Thúy - Phó Giám Sở Khoa học và Công nghệ nói: "Khi thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường sẽ được định hình trong 2 nhóm: Nhóm các tác giả đang đề xuất, hình thành ý tưởng khởi nghiệp ĐMST (mô hình, demo sản phẩm), chưa thành sản phẩm thương mại trên thị trường và nhóm tác giả đã có sản phẩm KNĐMST nhưng cần hỗ trợ để hoàn thiện, phát triển thị phần sản phẩm trong nước và xa hơn là xuất khẩu".

Về chính sách hỗ trợ, UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì trong việc hỗ trợ doanh nghiệp KNĐMST quảng bá, marketing sản phẩm tại các sự kiện KNĐMST như ngày hội KNĐMST, hoạt động kết nối,... tại các tỉnh thành và khu vực. Các bạn sẽ được hỗ trợ về chi phí gian hàng trưng bày, phương tiện di chuyển, đầu mối kết nối.

Ngoài ra các tác giả còn được hỗ trợ về xây dựng tiêu chuẩn chất lượng như ISO, đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, logo,...(UBND tỉnh giao Sở KH&CN sẽ xét chọn hỗ trợ 100% kinh phí mục này theo kế hoạch từng năm). Bên cạnh đó, nếu các bạn muốn đặt văn phòng công ty tại Không gian KNĐMST tỉnh, thì các bạn cũng có thể liên hệ để được hỗ trợ.

Từ đầu cầu huyện Cần Đước, anh Nguyễn Thanh Điền - Bí thư Đoàn xã Tân Lân quan tâm đến vấn đề xuất khẩu lao động khi nhu cầu thanh niên đi xuất khẩu lao động rất nhiều.

"Xin hỏi lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn có những quy định, chính sách gì hỗ trợ thanh niên khi tham gia xuất khẩu lao động? Và trường hợp các thanh niên sau khi xuất khẩu lao động về nước có chính sách hỗ trợ gì hay không?", anh Điền nêu thẳng vấn đề.

Trả lời anh Điền, ông Nguyễn Đại Tánh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nói: "Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An, Trường Cao đẳng Long An thường xuyên phối hợp tuyên truyền thông qua các phiên giao dịch việc làm trong các khu, cụm công nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố; các buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên,… Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát thẩm định lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phối hợp tuyên truyền".

"Để hỗ trợ cho thanh niên tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tỉnh Long An đã ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh. Thanh niên sau khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở về nước có thể làm việc ở những ngành, nghề đã từng làm việc ở nước ngoài nhằm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường như: Cơ điện tử, Cơ khí, Dệt may, Giày da, …tại các doanh nghiệp đầu tư của Nhật Bản, Hàn Quốc, … tại Long An hoặc có thể tự thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh. Thanh niên sau khi về nước có nguyện vọng tìm việc làm liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An để được tư vấn, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh", ông Tánh nêu rõ chính sách.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh uỷ Long An nhấn mạnh: “Trước yêu cầu của thời kỳ mới, tôi kêu gọi, đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, nhận thức được trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên Long An là: Đoàn Thanh niên phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống văn hoá; nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào truyền thống dân tộc và quê hương; đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong thực hiện khát vọng phát triển “phồn vinh - hiện đại - nghĩa tình” của tỉnh nhà...".

"Thứ hai, những phẩm chất thanh niên cần phấn đấu rèn luyện: sự tận tụy, sự trung thành, tiêu chuẩn 3T (Tâm - Tầm - Tài). Thứ ba, là thanh niên Long An cần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên Long An có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng", ông Được nhấn mạnh.

Theo báo cáo, Long An có trên 550 nghìn thanh niên, chiếm 31,3% dân số, chiếm 54,41% tổng số lao động trên tất cả các lĩnh vực. Lực lượng thanh niên có đóng góp to lớn trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.