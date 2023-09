Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đối thoại với cán bộ Đoàn

TPO - Chiều 7/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng tiếp xúc, đối thoại với cán bộ Đoàn tỉnh Bắc Giang.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên cho biết, buổi đối thoại là cơ hội để cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, đồng thời cũng là dịp để tổ chức Đoàn các cấp được tiếp thu những sự định hướng, chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang.

Buổi đối thoại đã thu hút nhiều ý kiến của cán bộ Đoàn về các vấn đề “nóng”. Chị Vũ Lan Anh - Bí thư Đoàn phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang nêu câu hỏi về việc ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Anh Nguyễn Hữu Hiến - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Phương (huyện Lục Nam) nêu vấn đề khó khăn trong việc bồi dưỡng, kiện toàn cán bộ Đoàn cơ sở và nâng phụ cấp cán bộ Đoàn ở thôn, xóm. Anh Khúc Văn Toán - Bí thư Đoàn xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn) băn khoăn về việc chuyển công tác cho cán bộ Đoàn quá tuổi.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của cán bộ Đoàn. Về vấn đề thông tin xấu độc trên không gian mạng, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho hay, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bắc Giang có hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn để tránh bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cùng các nhà mạng kiểm tra thuê bao chính chủ. Cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt thông tin xấu độc trên mạng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chia sẻ, thời gian qua, có nhiều vụ việc các bạn trẻ đánh nhau do mâu thuẫn học tập, yêu đương, rồi đưa lên mạng, tạo ra thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Công an tỉnh Bắc Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời ngăn chặn các vụ việc này. Đồng thời, có một số tài khoản trên mạng xã hội đưa hình ảnh tiêu cực, không đúng sự thật để câu view, đăng hình ảnh khiêu dâm… ảnh hưởng tư tưởng và lối sống của thanh thiếu niên.

Lực lượng công an tỉnh Bắc Giang tham mưu tỉnh Bắc Giang thực hiện chiến lược đảm bảo an ninh mạng, kế hoạch bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng thời xử lý vi phạm hành chính và hình sự. Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố 2 vụ án đưa thông tin xúc phạm cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội. Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị cán bộ Đoàn phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt trái của mạng xã hội trong công việc và cuộc sống, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các bạn trẻ.

Về vấn đề phụ cấp và chuyển công tác cho cán bộ Đoàn, Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang cho hay, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Bắc Giang tăng phụ cấp cho cán bộ Đoàn theo quy định. Đối với cán bộ Đoàn quá tuổi muốn chuyển công tác thì phải có vị trí việc làm và năng lực, trình độ phù hợp. Bởi vậy, cán bộ Đoàn cũng cần tính toán về trình độ phù hợp với vị trí việc làm trong tương lai.

Cùng trả lời về vấn đề “đầu ra” cho cán bộ Đoàn, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp Sở Nội vụ tham mưu về việc bố trí cán bộ Đoàn quá tuổi đến các cơ quan, tổ chức trong tỉnh. Một số cán bộ Đoàn được tuyển chọn đến làm việc ở các cơ quan. Để có thể chuyển công tác cho cán bộ Đoàn, các cơ quan cần phải còn vị trí việc làm phù hợp và thủ trưởng cơ quan tiếp nhận, đồng thời cán bộ Đoàn cũng phải thể hiện được năng lực, tạo nên giá trị của mình.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu và những thành tích các cấp bộ Đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong thời gian qua. Cơ quan chức năng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cán bộ Đoàn tại hội nghị.

Bà Hồng đề nghị chú trọng tăng cường, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ và đội ngũ cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn phải có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đoàn Thanh niên phải tạo được môi trường để cán bộ, đoàn viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ.

“Tổ chức Đoàn có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở khu dân cư; giải pháp thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết“, bà Hồng nhấn mạnh.