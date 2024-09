Thêm Sở Y tế tỉnh Long An bị mạo danh để lừa đảo

TPO - Trên không gian mạng xuất hiện quyết định giả mạo Sở Y tế Long An về thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, Sở vừa phát hiện văn bản giả mạo đơn vị lưu truyền trên không gian mạng và đã trình báo Công an xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản giả mạo quyết định của Sở Y tế Long An. Văn bản này ghi số 115 nhưng không có ngày, tháng, năm. Nội dung văn bản giả mạo ghi “Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An”.

Trong quyết định giả mạo có ghi tên 4 thành viên đoàn kiểm tra. Ngoài ra, văn bản giả mạo còn ghi sẽ mời thêm 2 thành viên ở huyện, thành phố nơi đoàn đến kiểm tra.

Ở cuối quyết định giả mạo này có đóng dấu đỏ, ghi người ký là Huỳnh Minh Phúc - Phó Giám đốc Sở Y tế Long An. Tuy nhiên, thực tế Phó Giám đốc Sở Y tế Long An không có ai tên này mà chỉ có ông Huỳnh Minh Phúc là Giám đốc Sở Y tế.

Nội dung quyết định giả mạo này ghi một số nhiệm vụ của đoàn kiểm tra, như: thông qua công tác kiểm tra để đánh giá việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức triển khai các quy định về việc giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, vấn đề còn bất cập; làm rõ nguyên nhân trách nhiệm cụ thể, kiến nghị biện pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nội dung trong quyết định giả mạo cũng ghi: Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm không an toàn.

Hướng dẫn các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm niêm yết công khai Giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở. Trong quá trình hoạt động, đoàn kiểm tra được phép sử dụng con dấu của Thanh tra Sở Y tế để triển khai công việc,…

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc khuyến cáo các cá nhân, tổ chức cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Nếu phát hiện trường hợp giả mạo đi kiểm tra, cần báo ngay cho cơ quan chức năng”, ông Huỳnh Minh Phúc khuyến cáo.

Ngoài tỉnh Long An, vừa qua tại các tỉnh, thành phố khác như TPHCM, tỉnh Bình Phước, Gia Lai... cũng phát hiện các trường hợp mạo danh Sở Y tế tương tự.