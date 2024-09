Thương hiệu HAMYY SKIN công bố giấy chứng nhận và ra mắt bộ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp ‘Made in Việt Nam'

Ngày 29/09/2024, lễ ra mắt sản phẩm và các giấy phép công bố thuộc thương hiệu HAMYY SKIN do Công ty TNHH mỹ phẩm HAMYY SKIN tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện được công ty định hướng với mục tiêu xây dựng thương hiệu Việt, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của người Việt đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đó, Công ty TNHH Mỹ phẩm HAMYY SKIN (Công ty mỹ phẩm HAMYY SKIN) xuyên suốt quá trình nghiên cứu gần 15 sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho người tiêu dùng luôn lựa chọn những nguyên liệu được kiểm định về chất lượng vô cùng nghiêm ngặt. Từ năm 2023, Công ty mỹ phẩm HAMYY SKIN chính thức cho ra mắt những những sản phẩm “made in Việt Nam”. Mỗi một sản phẩm đều được Sở Y tế, Bộ Y tế kiểm duyệt tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm trước khi đưa ra thị trường lưu hành. Ngay từ khâu sản xuất, Công ty mỹ phẩm HAMYY SKIN xác định việc xây dựng dây chuyền máy móc sản xuất, phòng thí nghiệm phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, các sản phẩm thương hiệu HAMYY SKIN đã được Công ty mỹ phẩm HAMYY SKIN đưa ra thị trường lưu hành đã nhận được phiếu công bố mỹ phẩm do Sở Y tế Hà Nội cấp cho các sản phẩm: Melasma cream+ số công bố 21572/24/CBMP-HN; Melas Serum Plus số công bố 21547/24/CBMP-HN; Melasma cream số công bố 17347/23/CBMP-HN; Melas Serum Plus số công bố 1708/23/CBMP-HN; HA Plus số công bố 16887/23/CBMP-HN; Glowing Cream số công bố 16888/23/CBMP-HN; Odi De-Odor Serum số công bố 16420/23/CBMP-HN…

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp cho các sản phẩm gồm: Hamyy Skin Makeup Cream số công bố 07/23/CBMP-ĐL; Cleansing Water số công bố 09/23/CBMP-ĐL; Cao Lá Neem số công bố 10/23/CBMP-ĐL; White Skin Cream Glutathione số công bố 12/23/CBMP-ĐL; Sữa tắm Glutathione số công bố 26/24/CBMP-ĐL; Premium Gold Ginseng Facial Cleanser số công bố 08/23/CBMP-ĐL; Pelling Gel số công bố 14/23/CBMP-ĐL;…

Bà Trần Thị Giang - Chủ tịch thương hiệu HAMYY Skin chia sẻ: “Việc phát triển thương hiệu Việt, đặc biệt là các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho người Việt là điều tôi và đội ngũ chuyên gia nghiên cứu HAMYY SKIN đã ấp ủ và hiện thực hoá bằng cái tâm của mình. Chúng tôi muốn sản phẩm mỹ phẩm của người Việt phù hợp với mức chi tiêu của người Việt. Sản phẩm thương hiệu HAMYY SKIN không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà cả cánh mày râu, sản phẩm được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành cho thấy tiêu chí cốt lõi của công ty là: Sản phẩm Chất lượng – Thương hiệu bền vững”.

Công ty TNHH Mỹ phẩm HAMYY SKIN được thành lập từ năm 2023 với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, vận hành dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại. Mục tiêu xây dựng thương hiệu mỹ phẩm HAMYY SKIN của lãnh đạo công ty là hướng đến việc nâng cao chất lượng Sản phẩm mỹ phẩm của người Việt - Vì vẻ đẹp Việt khoẻ mạnh.