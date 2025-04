Hai phụ nữ trẻ nguy kịch vì thuốc tránh thai: Bác sĩ cảnh báo điều ít ai để ý

TPO - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ đột quỵ não ở phụ nữ trẻ có sử dụng thuốc tránh thai đường uống kéo dài, sau khi tiếp nhận và điều trị thành công hai trường hợp bệnh nhân nữ trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ Khoa Đột quỵ não - Viện Thần kinh (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, cả hai nữ bệnh nhân đều đang trong độ tuổi sinh sản và có sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày trong thời gian dài trước khi nhập viện.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau vài ngày có biểu hiện đau đầu. Ban đầu, bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường, tự dùng thuốc giảm đau nhưng tình trạng không cải thiện. Trước ngày vào viện, cơn đau đầu trở nên dữ dội hơn, bệnh nhân rơi vào trạng thái rối loạn ý thức, co giật liên tục, hôn mê sâu, liệt tứ chi và giãn đồng tử. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành chẩn đoán hình ảnh và xác định bệnh nhân bị chảy máu não do huyết khối xoang tĩnh mạch. Bệnh nhân lập tức được can thiệp hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, điều trị chống phù não, dùng thuốc chống đông và phẫu thuật mở sọ giải chèn ép. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã hồi tỉnh, cai được máy thở và có thể sinh hoạt, giao tiếp trở lại.

Trường hợp thứ hai là một nữ bệnh nhân khác cũng trong độ tuổi sinh đẻ, nhập viện trong tình trạng đau đầu kéo dài và yếu nửa người trái. Qua chụp chiếu, bệnh nhân được chẩn đoán bị nhồi máu não vùng thái dương phải do huyết khối. Sau điều trị nội khoa bằng thuốc chống đông theo phác đồ, bệnh nhân phục hồi tốt và đã được xuất viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hải Linh, khoa Đột quỵ não cho biết: “Cả hai bệnh nhân đều có tiền sử sử dụng thuốc tránh thai đường uống hằng ngày trong thời gian dài. Đây là yếu tố nguy cơ rõ rệt làm tăng khả năng hình thành huyết khối – nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ”. Theo bác sĩ Linh, thuốc tránh thai hằng ngày thường chứa các hormone estrogen và progesterone – có tác dụng ngăn rụng trứng, dày dịch nhầy cổ tử cung và thay đổi nội mạc tử cung. Tuy nhiên, việc sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt khi không có chỉ định và theo dõi của bác sĩ, có thể gây ra tác dụng phụ nguy hiểm, trong đó có việc hình thành cục máu đông dẫn đến đột quỵ.

Cẩn trọng với tác dụng phụ của thuốc tránh thai

Bác sĩ Linh khuyến cáo, phụ nữ có ý định sử dụng thuốc tránh thai kéo dài nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, khám sàng lọc và làm các xét nghiệm cần thiết trước khi dùng thuốc. Việc tự ý sử dụng và lạm dụng thuốc tránh thai có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử huyết khối, bệnh lí tim mạch hoặc béo phì.

Theo các chuyên gia y tế, thuốc tránh thai đường uống là một trong những phương pháp tránh thai phổ biến, hiệu quả cao nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, việc dùng thuốc kéo dài hoặc không theo chỉ định có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch và thần kinh.

Một số tác dụng phụ thường gặp khi sử dụng thuốc tránh thai lâu dài bao gồm: rối loạn kinh nguyệt, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu, huyết khối phổi và nghiêm trọng hơn là đột quỵ não. Nguy cơ này có thể tăng cao ở phụ nữ hút thuốc lá, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

“Những dấu hiệu cảnh báo sớm cần lưu ý như: đau đầu kéo dài, đặc biệt là đau dữ dội bất thường; mờ mắt, rối loạn thị giác; tê yếu chân tay, đặc biệt là yếu một bên cơ thể; khó nói, rối loạn ngôn ngữ; đột ngột mất ý thức, co giật. Nếu gặp bất kì triệu chứng nào kể trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Đột quỵ nếu được điều trị sớm trong “khung giờ vàng” có thể cứu sống và giảm tối đa di chứng lâu dài”, bác sĩ Linh nói.

Ngoài ra các chuyên gia y tế nhấn mạnh phụ nữ không tự ý sử dụng thuốc tránh thai kéo dài mà không có chỉ định của bác sĩ; nên tái khám định kì để theo dõi các chỉ số huyết áp, mỡ máu, đông máu khi sử dụng thuốc; duy trì lối sống lành mạnh như tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng, tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia; cân nhắc các biện pháp tránh thai thay thế nếu có yếu tố nguy cơ cao.