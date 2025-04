Một ngày giàu cảm xúc của 234 golfer trên sân golf Tân Sơn Nhất

Bảng A: Handicap từ 0 đến 9

Bảng B: Handicap từ 10 đến 18

Bảng C: Handicap từ 19 đến 28

Bảng D: Handicap từ 29 trở lên

Bảng Nữ: Handicap riêng cho các golfer nữ

Mỗi bảng sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần quà giá trị.

Ngoài ra, giải còn có các giải kỹ thuật gồm: 4 giải Near to the Pin (gần cờ nhất); 2 giải Near to the Line (gần đường kẻ nhất); 2 giải Longest Drive (cú đánh xa nhất); Các giải Eagle (điểm số xuất sắc trong hố golf).

Đặc biệt, giải đấu có tới 6 giải Hole-in-One tại các hố 5A, 8A, 6B, 4C, 8C và 8D, với các phần thưởng là xe ô tô, bộ gậy golf cao cấp và rượu sâm quý hiếm. Tổng giá trị giải thưởng toàn giải lên tới 8 tỷ đồng.

Ban tổ chức quy định: Mỗi vận động viên chỉ nhận giải thưởng cao nhất đạt được, theo thứ tự ưu tiên: Best Gross; giải bảng; giải kỹ thuật. Trong trường hợp hoà điểm, sẽ áp dụng phương thức đếm ngược điểm số ở 9, 6, 3 hố cuối hoặc bốc thăm xác định người chiến thắng.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh các quy định về văn hóa ứng xử trên sân, yêu cầu các vận động viên thi đấu với tinh thần fair-play, tôn trọng luật golf và đồng nghiệp. Những hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể dẫn tới truất quyền thi đấu ngay lập tức.