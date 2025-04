Làm thế nào để chinh phục thử thách HIO của Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải?

TPO - Trong năm đầu tiên tổ chức, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đã gây phấn khích cho các golfer khi có tới 8 hố đặt Hole-in-One (HIO) với tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Vậy làm thế nào để chinh phục các thử thách trên sân golf Tân Sơn Nhất?

Hiếm có giải golf nào có cơ cấu giải HIO phong phú như Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải. Tại sân golf Tân Sơn Nhất ngày 27/4 có tới 8 cơ hội giành các phần thưởng giá trị tại 8 hố HIO.

Phần thưởng giá trị nhất là 1 chiếc xe Toyota Camry 2.0Q trị giá 1,2 tỷ đồng do Bamboo Airways tài trợ, và một bộ gậy Honma TW767 trị giá 130 triệu đồng của HONMA GOLF, tại hố 8C par 3 có chiều dài 212 yard.

Dĩ nhiên không dễ dàng để "rinh" xe và quà về nhà, bởi điểm phát bóng và green của hố này bị ngăn cách bởi hồ nước mênh mông. Ngoài ra, hai bẫy cát bố trí trước sau cũng mang lại rất nhiều trở ngại. Để đưa bóng thẳng vào hố không chỉ đòi hỏi tính toán chính xác và kỹ thuật cao, mà còn cần rất nhiều may mắn.

Trong trường hợp thất bại, các golfer có thể thử cơ hội khác ở hố 8D par3 với giải thưởng là một chiếc Vinfast VF7 Plus trị giá 949 triệu đồng do Công ty CP Đầu tư Long Biên tài trợ, cùng 1 bộ gậy Honma 3 sao BE09 trị giá 250 triệu đồng của HONMA GOLF. Một chiếc Vinfast VF7 Plus khác có giá trị tương đương, cùng 1 bộ gậy Fourteen trị giá 120 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hòa Thành (Seven golf), cũng được đặt tại hố 5A par3, mời gọi các golfer thử thách bản thân.

Cả hai hố đều có chiều dài 176 yard, được đánh giá là vừa tầm gậy. Tuy nhiên để đưa bóng vào lỗ với chỉ một gậy đòi hỏi cú swing vô cùng hoàn hảo cùng khả năng tư duy xuất sắc. Lưu ý các green của sân golf Tân Sơn Nhất đều uốn lượn, đồng thời các bẫy cát bố trí rất hiểm (như hố 5A có tới... 8 bẫy cát xếp dày đặc quang green). Điều này có nghĩa, nếu không thành công với cú săn HIO, golfer có thể rơi vào rắc rối và cần nhiều hơn 3 gậy để hoàn thành.

Một giải HIO nữa nằm ở hố 4C par3 có chiều dài 234 yard với chiếc SH125 trị giá 74 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST. Vì bẫy cát và hồ nước chạy dọc sườn phải, để an toàn, các golfer có thể điều bóng chếch sang trái. Tuy nhiên để giành được HIO, họ cần mạo hiểm nhắm đến trung tâm green và hy vọng bóng sẽ lăn về cờ.

Ngoài hố 4C, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST còn treo giải 1 chiếc Honda Lead 125 trị giá 40 triệu đồng ở hố 6B par3 dài 194 yard. Một cú phát bóng thẳng và dài là lựa chọn tốt, nhưng để làm được điều này cần kỹ năng xuất sắc. Nếu bất thành, để đưa bóng từ các bẫy cát hoặc vùng cỏ rậm lên green sẽ rất khó khăn.

Như đã nói, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải có tới 8 giải HIO. Vì vậy tại hố 8A par3 dài 206 yard sẽ là 1 bình rượu sâm Ngọc Linh Tumơrông Kon Tum trị giá 2,3 tỷ đồng được Công ty CP Sâm Ngọc Linh Tumơrông Kon Tum tài trợ, cùng gói khám, kiểm tra tổng quát siêu âm, tầm soát ung thư MRI 3.0 tesla trị giá 30 triệu đồng đến từ Phòng khám đa khoa Nhật Bản ISHII Sài Gòn.

Để giành HIO, các golfer cần tạo ra đường bóng thẳng chuẩn xác, băng qua hồ nước và bẫy cát dài ôm lấy một phần green và fairway. Sau đó, họ phải hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn bởi green dốc có thể đưa bóng trượt vào vùng cỏ rậm.

Cuối cùng là hố 5D par3 dài 148 yard, được Phòng khám đa khoa Nhật Bản ISHII Sài Gòn treo giải 1 gói khám, kiểm tra tổng quát siêu âm, tầm soát ung thư MRI 3.0 tesla trị giá 30 triệu đồng.

Đây là hố ngắn nhất trong các hố HIO, nhưng thử thách nằm ở green cách biệt, và nằm rất sát bẫy nước. Để đạt điểm par không phải điều quá khó. Thế nhưng mạo hiểm đôi khi có thể mang lại phần thưởng lớn. Một cú HIO ở Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải trong lần đầu tổ chức tại TP.HCM không chỉ là những phần thưởng giá trị, mà còn trở thành kỷ niệm không thể nào quên với các golfer.