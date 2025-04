Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải: 218 golfer sẽ có trải nghiệm tuyệt vời tại sân golf Tân Sơn Nhất

TPO - Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tới trên sân golf Tân Sơn Nhất (TPHCM). Tại đây, 218 golfer sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời tại "ốc đảo xanh" giữa lòng thành phố mang tên Bác.

Hiện đang làm việc và sinh sống ở TPHCM, ông Cao Minh Ngọc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký CLB Golf Ninh Bình, là khách quen của sân golf Tân Sơn Nhất. Khi biết Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải sẽ diễn ra tại đây, ông cho rằng đây là sự kết hợp không thể tuyệt vời hơn.

"Tôi biết báo Tiền Phong đã tổ chức thành công nhiều giải golf đỉnh cao, như Giải vô địch Golf Quốc gia và Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam. Trong lần đầu Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải diễn ra ở TPHCM, sân golf Tân Sơn Nhất là địa điểm vô cùng thích hợp, đảm bảo tính chuyên môn cao của giải", ông Cao Minh Ngọc chia sẻ.

Theo đánh giá của ông Cao Minh Ngọc, sân golf được thiết kế bởi Nelson & Haward thuộc tốp đầu cả nước bởi "thiết kế, trang thiết bị hiện đại và dịch vụ đẳng cấp, bao gồm cả dịch vụ chơi golf đêm". Điểm đặc biệt nữa của sân golf Tân Sơn Nhất chính là "nằm trong nội đô, di chuyển thuận lợi, khiến thu hút đông đảo khách tới chơi golf".

"Tới đây dù vào mùa mưa hay mùa khô, tình trạng sân luôn ở mức lý tưởng nhờ công tác bảo dưỡng tốt. Tốc độ green cũng ấn tượng và ổn định ở tất cả 36 hố của 4 sân A-B-C-D", ông Cao Minh Ngọc nói.

"Một điểm độc đáo của sân golf Tân Sơn Nhất là các hố có khoảng cách dài, ví dụ như hố 3A par5 có chiều dài tới 609 yard", ông chia sẻ. "Thoạt nhìn, hố này mang đến cơ hội tốt để ghi điểm birdie. Nhưng trên thực tế, các bẫy cát bố trí so le cùng cọc OB rất sát fairway có thể mang đến nhiều rắc rối cho các golfer. Nếu bạn không tự tin với cú swing của mình, thận trọng là một lựa chọn tốt bởi thử thách vẫn còn ở phía trước, với green uốn lượn khiến việc đưa bóng vào lỗ chỉ với một cú putt không hề dễ dàng".

Thường xuyên chơi golf tại đây, ông Cao Minh Ngọc cho biết, "các bẫy cát ở sân golf Tân Sơn Nhất khá sâu". Phó Chủ tịch CLB Golf Ninh Bình nói: "Nếu không may đưa bóng vào đó, các golfer sẽ rất chật vật để thoát ra. Lưu ý cát ở đây là cát xốp, không như nhiều sân khác. Vì vậy, sẽ là một thảm họa nếu rơi xuống. Bẫy nước của sân golf Tân Sơn Nhất cũng được bố trí rất hiểm".

"Tôi có trải nghiệm đáng nhớ tại hố 7A par5. Với chiều dài 507 yard, để đưa bóng lên green chỉ với 2 gậy đòi hỏi cú phát bóng đầy tham vọng, và có tính chuẩn xác cao, đưa bóng cắt qua hồ nước và 4 bẫy cát. Tiếp theo là cú driver hoàn hảo khác vượt qua bẫy nước và bẫy cát ôm lấy một nửa green. Thời gian đầu chơi tại đây, bóng của tôi thường đáp xuống hố cát thay vì green. Vậy là không có birdie nào cả, tôi rời hố này với double bogey", ông cười.

Là người chơi giàu kinh nghiệm, ông Cao Minh Ngọc nhận định một trong những hố thử thách nhất của sân golf Tân Sơn Nhất là hố 6C par4. Ông giải thích: "Chiều dài 396 yard khiến hố này là ngắn nhất trong các hố par4 ở sân C. Hố này tee cao so với fairway được bao bọc bởi bẫy nước, cát và cọc OB. Ngay cả khi bóng đáp an toàn xuống vị trí tốt, việc đưa bóng lên green cũng rất khó khăn khi bị ngăn cách bởi hồ nước và 5 bẫy cát bố trí cả trước và sau".

"Với điều kiện sân bãi, dịch vụ đẳng cấp và các thách thức mang lại, tôi tin 218 golfer của Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ tại sân golf Tân Sơn Nhất, đảm bảo giải đấu thành công rực rỡ về mặt chuyên môn cũng như lan tỏa các giá trị cao đẹp mà giải hướng đến", ông Cao Minh Ngọc khẳng định.