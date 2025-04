Cô gái trẻ suýt đột tử vì khối u 'ẩn mình' trong tim

TPO - Ngày 26/4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, tại đây vừa tình cờ phát hiện một trường hợp bị khối rất lớn trong tim, nguy cơ khiến bệnh nhân đột tử bất kỳ lúc nào.

Đó là trường hợp bệnh nhân H.N. (24 tuổi, ngụ tại TP.HCM). Trước khi đến bệnh viện thăm khám, bệnh nhân không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Người bệnh đến khám để tầm soát các yếu tố nguy cơ, nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện âm thổi bất thường ở tim người bệnh. Hình ảnh X-quang cho thấy bệnh nhân bị bóng tim to. Siêu âm tim ghi nhận một khối u đặc trong nhĩ trái, nghi u nhầy, kích thước 33x57mm, có cuống bám vách liên nhĩ, di động nhiều gây tắc nghẽn van hai lá và hở van nặng. Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn với các chuyên gia Phẫu thuật Tim Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo BS-CK2 Nguyễn Thái An - Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, u nhầy tim là bệnh lý tương đối phổ biến nhưng nguy hiểm, có thể gây đột tử do tắc nghẽn van hai lá hoặc đột quỵ do thuyên tắc mạch.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Sau thời gian khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã mở đường rạch da thẩm mỹ (khoảng 4cm) tiếp cận với buồng tim của bệnh nhân sau đó cắt bỏ hoàn toàn khối u.

Các bác sĩ cho biết, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u nhầy tim - loại u nguyên phát thường gặp nhất ở người lớn, chiếm 25% các u tân sinh tim và 50% u lành tính tim. U nhầy có thể gặp ở mọi lứa tuổi, phân bố giới tính đồng đều. Khoảng 75% trường hợp xảy ra ở nhĩ trái, tiên lượng tốt nếu phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ tái phát chỉ 1-5%.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, dù trẻ tuổi và không có triệu chứng, người dân vẫn cần chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ. Phát hiện sớm các bất thường tiềm ẩn như trường hợp bệnh nhân H.N. là yếu tố then chốt giúp ngăn ngừa các biến cố nghiêm trọng, thậm chí tử vong.