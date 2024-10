Hơn 18.000 doanh nghiệp ‘rót’ vốn vào Long An

TPO - Hiện nay, tại Long An có trên 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động với với số vốn đăng ký gần 390.000 tỷ đồng. "Long An mong muốn doanh nghiệp đến với Long An đầu tư như đang về với ngôi nhà của mình, cùng nhau phát triển bền vững và lâu dài" - Chủ tịch UBND tỉnh Long An nói.