Gần 2.000 cơ sở ở 'thủ phủ chăn nuôi' Đồng Nai ngừng hoạt động

TPO - Thực hiện quy hoạch lại vùng chăn nuôi và do dịch bệnh, có gần 2.000 cơ sở chăn nuôi tại Đồng Nai ngưng chăn nuôi. Tuy nhiên dự báo nguồn thịt heo và gia cầm cung ứng cho thị trường Tết không sốt giá, khan hiếm hàng

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 11, toàn tỉnh có 1.979 cơ sở đã ngưng chăn nuôi hoặc di dời theo lộ trình đến hết ngày 31/12. Trong đó, tổng số cơ sở ngưng chăn nuôi là 1.971, còn lại là số ít cơ sở di dời từ khu dân cư vào các khu vườn rẫy xa khu dân cư để tiếp tục hoạt động chăn nuôi theo quy mô nông hộ.

Tính đến cuối tháng 10 năm nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt gần 2,2 triệu con, giảm gần 8,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng đàn heo (lợn) đạt hơn 2 triệu con, giảm gần 9% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm gần 23,3 triệu con, giảm gần 4,5% so với cùng kỳ. Hiện nay, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh từ 62.000 - 64.000 đồng/kg, là mức giá người chăn nuôi đạt lợi nhuận.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán cho biết, tỉnh đang thực hiện chủ trương di dời hàng ngàn cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư và không phù hợp quy hoạch nên tổng đàn chăn nuôi trên địa bàn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, ảnh hưởng của bệnh dịch tả heo châu Phi cũng đã khiến nhiều cơ sở chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nhỏ lẻ bị thiệt hại và ngừng chăn nuôi. Tuy nhiên, các tập đoàn, doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sẽ tăng nhập khẩu thịt heo. Ngoài ra, kinh tế vẫn còn khó khăn sẽ ảnh hưởng đến sức mua của thị trường.

Ông Đoán nhận định thị trường tiêu dùng thịt heo cuối năm, ngay cả vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2025 cũng khó xảy ra tình trạng sốt giá, khan hiếm nguồn hàng.