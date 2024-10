Nghịch lý thực phẩm bẩn từ thủ phủ chăn nuôi

TP - Đồng Nai được xem là thủ phủ chăn nuôi, nguồn cung cấp chính lượng thịt cho TPHCM và nhiều tỉnh khác. Tuy nhiên, nhiều loại thực phẩm bẩn từ phế phẩm chăn nuôi cũng từ Đồng Nai được đưa ra thị trường.

Mới đây, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ của bà Nguyễn Thị Thoa (57 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán) và ông Nguyễn Ngọc Anh Minh (32 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) phát hiện loạt sai phạm như tình trạng giết mổ tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; giết mổ, mua bán động vật chết; sử dụng sản phẩm từ động vật để sản xuất, chế biến thực phẩm không phù hợp quy định pháp luật…

Liên quan vấn đề thực phẩm bẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa khởi tố bị can đối với Trần Anh Lạc (33 tuổi, thường trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) để điều tra hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Công an xã Gia Kiệm và Trạm chăn nuôi - thú y huyện Thống Nhất kiểm tra nơi ở của Trần Anh Lạc ở ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, phát hiện 424 kg thịt mỡ heo chưa qua chế biến, có dấu hiệu đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối được để dưới nền nhà dơ bẩn và trong tủ đông; 22 can nhựa chứa mỡ nước có tổng trọng lượng 550 kg và 4 bao tóp mỡ có tổng trọng lượng gần 190 kg. Lạc khai nhận mua mỡ heo trôi nổi, có dấu hiệu dịch bệnh về chiên lấy mỡ để bán cho người khác đem ra thị trường tiêu thụ.

Trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng với số lượng lớn người ngộ độc, điển hình như vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì tại Long Khánh, 94 công nhân ngộ độc mì Quảng ở Trảng Bom.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng, Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp có bếp ăn tập thể và cũng là địa phương phát triển về chăn nuôi nên việc kiểm soát ATTP ngay từ khâu cung cấp nguyên liệu đầu vào khá khó khăn, vẫn còn tình trạng giết mổ không phép chưa được kiểm soát triệt để. Việc kiểm soát nguyên liệu thực phẩm đầu vào tại một số bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp chưa được thực hiện tốt.

Ông Nguyễn Sơn Hùng cho rằng, một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành về ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, chỉ tập trung vào các đợt cao điểm về ATTP; một số địa phương xử lý chưa nghiêm các vi phạm về lĩnh vực này (cấp xã hầu như không xử phạt), chủ yếu là nhắc nhở nên thiếu tính răn đe, làm giảm hiệu lực công tác quản lý nhà nước về ATTP.