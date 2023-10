Những lĩnh vực doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đặc biệt ở Long An

TPO - Ngày 18/10, đoàn doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc đã tiến hành tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Long An và kết nối giao thương với doanh nghiệp sở tại về những lĩnh vực liên quan đến đầu tư năng lượng, thương mại điện tử và xuất nhập khẩu nông sản.

Cùng đó, hoạt động thu mua và tiêu thụ sản phẩm nông sản, xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo, nhà máy nước giải khát… cũng được kết nối trao đổi trực tiếp để hai bên phát triển giao thương trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Long An cam kết luôn nhất quán trong chỉ đạo, trong xây dựng mối quan hệ đối tác với các nhà đầu tư Hàn Quốc để cùng nhau phát triển...

Chiều cùng ngày, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến thăm, khảo sát đầu tư tại KCN Tân Tập, Nam Tân Tập và khu đô thị Nam Cần Giuộc. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng và thuận lợi về thủ tục đầu tư, đồng thời khẳng định sự nhất quán về chủ trương, thống nhất xuyên suốt về chính sách của chính quyền tỉnh Long An đã tạo sự an tâm đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Ông Kim Jung Ryoo - Chủ tịch tập đoàn Zenith Group Hàn Quốc - nói: "Được biết Long An rất quan tâm đến xúc tiến đầu tư, việc hợp tác cũng sẽ được triển khai trong những ngày tới. Qua những chuyến tìm hiểu về giao thương, đầu tư như thế này chúng tôi được Long An giới thiệu những doanh nghiệp đối tác uy tín có năng lực của địa phương để chúng ta cùng nghiên cứu triển khai và có những bước phát triển cho tỉnh Long An".

Hiện nay đã có hơn 200 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động tại Long An, Hàn Quốc đang đứng thứ 2 về số dự án và đứng thứ 3 về số vốn đầu tư tại Long An với gần 1 tỷ USD. Các dự án của Hàn Quốc đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.