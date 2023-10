Long An khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

Với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tổ chức đã khai mạc sáng nay 10/10.

Ông Hồ Văn Dân, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An cho biết, triển lãm nhằm mục tiêu mang công nghệ số tiến gần hơn đến với người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; giúp người dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên được tham quan, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số, dịch vụ số phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày; đồng thời, được hưởng những chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số từ các doanh nghiệp công nghệ số tham gia triển lãm hôm nay.

Bên cạnh đó, triển lãm còn có ý nghĩa là dịp để các doanh nghiệp công nghệ số thể hiện năng lực công nghệ, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ số của mình đến với mọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh".

Ông Phạm Tấn Hoà, Phó Chủ tịch UBND Long An nhấn mạnh: "Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các yếu tố: Lấy người dân làm trung tâm, nhận thức đóng vai trò quyết định, chuyển đổi cơ chế chính sách và công nghệ là động lực, phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước là giải pháp quan trọng, đảm bảo an toàn, an ninh mạng là then chốt".