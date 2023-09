Hiện trạng bị cắt phá tan hoang ở hàng rào an toàn cao tốc TPHCM-Trung Lương

Ngày 12/9, phóng viên ghi nhận dọc theo đường dân sinh tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương, đoạn từ cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) đến xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An) có 100 điểm hàng rào bị cắt phá, hư hỏng, bỏ phế...

"Từ năm 2019, khi tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương dừng thu phí, lượng xe đi qua tăng khoảng 30% với hơn 50.000 lượt xe/ngày đêm khiến cao tốc thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn. Hiện tại, tuyến đường này không đáp ứng nhu cầu vận tải. Do đó, cần sớm nghiên cứu để đầu tư mở theo quy hoạch, đáp ứng được nhu cầu lưu thông trên tuyến, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Tây”, ông Trần Thiện Trúc, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An từng chia sẻ với báo chí hồi tháng 6/2023.

Con đường đang xuống cấp cộng với một bộ phận người dân kém ý thức đã xâm hại hàng rào bảo vệ hành lang an toàn cao tốc dẫn đến mất an toàn nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cần nghiêm túc xem xét vấn đề và có động thái tích cực nhằm trả lại sự an toàn cho tuyến cao tốc.