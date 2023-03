Dự án tỷ USD từng mời bố của huyền thoại Michael Jackson đầu tư xin phá sản

TPO - Tòa án Nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành quyết định số 01 mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP Khang Thông, địa chỉ tại Khu phức hợp giải trí Khang Thông (dự án Happyland) ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo đó, việc tòa ra quyết định dựa trên đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty CP Công nghệ cao LIOA và xét thấy có các căn cứ xác định Công ty Khang Thông mất khả năng thanh toán.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định mở thủ tục phá sản Công ty Khang Thông, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Long An, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản là Công ty Hợp danh Quản lý và thanh lý tài sản Thiên Thanh tại TPHCM.

Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản là ông Trần Tấn Quốc, Thẩm phán TAND tỉnh Long An.

Trước đó, hồi tháng 7/2022, TAND cấp cao tại TPHCM đã có quyết định đề nghị TAND tỉnh Long An xem xét mở thủ tục phá sản đối với Công ty Khang Thông do TAND tỉnh Long An đã ban hành quyết định không mở thủ tục phá sản đối với công ty này.

Sau khi TAND tỉnh Long An ra quyết định nêu trên, phía Công ty Khang Thông đã có đơn đề nghị xem xét lại quyết định mở thủ tục phá sản. Công ty này cho rằng, tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Khang Thông và Công ty CP Công nghệ cao LIOA vẫn chưa giải quyết xong. Do đó, công ty đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét hủy quyết định mở thủ tục phá sản.

Hồi tháng 10/2020, theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Khang Thông, phía Công ty CP Công nghệ cao LIOA cho biết, trong quá trình kinh doanh công ty có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Khang Thông vào ngày ngày 2/1/2019.

Trước khi ký kết hợp đồng, Công ty CP Công nghệ cao LIOA đã cung cấp đầy đủ tài liệu thể hiện hình dáng, kết cấu, tính năng, hiệu quả, thông số kỹ thuật, giá cả... của các sản phẩm để bên mua lựa chọn. Bên bán còn lắp dựng demo nhóm sản phẩm khả thi phù hợp tại trước khu nhà của Ban quản lý dự án Happyland để Công ty Khang Thông lựa chọn một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định ký hợp đồng mua bán.

Bên cạnh đó, Công ty CP Công nghệ cao LIOA đã tăng ca tổ chức sản xuất để cung cấp hàng hoá kịp tiến độ của Công ty Khang Thông trong thời gian rất ngắn. Bên mua đã nhận đủ, đúng hàng hóa và tổ chức thuê thi công lắp đặt.

Bên mua đã ký biên bản đối chiếu xác nhận công nợ lần 1 vào ngày 31/1/2019 và lần 2 vào ngày 10/6/2019. Tuy nhiên, Công ty Khang Thông đã không thực hiện thanh toán như đã cam kết.

Ngày 15/11/2019, tại biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ cho thấy, Công ty Khang Thông còn nợ Công ty CP Công nghệ cao LIOA số tiền là hơn 6,7 tỷ đồng. Sau 3 lần gửi văn bản đề nghị thanh toán nợ và nhiều lần liên hệ trực tiếp, Công ty CP Công nghệ cao LIOA cho rằng, phía Khang Thông vẫn không thanh toán.

Vì vậy, Công ty CP Công nghệ cao LIOA làm đơn đề nghị TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Khang Thông do không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định.

Khu phức hợp giải trí Happyland ở tỉnh Long An được khởi công vào năm 2011, với kỳ vọng nơi đây trở thành một công viên mang tầm quốc tế như Disneyland ở Mỹ.

Dự án có vốn đầu tư gần 2 tỷ USD, bên cạnh xây dựng công viên giải trí mang tầm quốc tế giống như Disneyland, Universal Studio của Mỹ, dự án còn là một khu phức hợp, gồm có khách sạn, trung tâm thương mại, triển lãm quốc tế, chợ nổi, bảo tàng nghệ thuật.

Năm 2012, ông Joseph Walter Jackson - cha của ca sĩ Michael Jackson - đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Khang Thông để xúc tiến việc phát triển một khách sạn 5 sao 1.000 phòng - một trong 150 hạng mục công trình của dự án Happyland. Tuy nhiên, một năm sau đó đại diện Công ty Khang Thông xác nhận, ông Joseph không tham gia vào dự án khu vui chơi giải trí Happyland nữa.