Tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc TPHCM- Trung Lương gia tăng

TPO - Ban An toàn giao thông Long An thông tin số vụ tai nạn giao thông và số người chết trong năm 2022 tăng so với năm 2021. Tại hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 diễn ra chiều 24/3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An cho biết số người chết do tai nạn giao thông tăng so với năm trước.