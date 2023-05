Lo thiếu kinh nghiệm, Long An xin thôi điều phối dự án Vành đai 4 TPHCM

TPO - Liên quan đến việc điều phối dự án Vành đai 4 TPHCM, UBND tỉnh Long An vừa có công văn gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo vướng mắc khi giao tỉnh này làm cơ quan đầu mối tổng hợp.

Theo UBND tỉnh Long An, ngày 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề xuất và Thủ tướng đồng ý giao tỉnh Long An là cơ quan đầu mối tổng hợp, điều phối dự án Vành đai 4 TPHCM.

Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Long An nêu nhiều khó khăn khi địa phương được giao làm cơ quan điều phối dự án.

Thứ nhất, Long An là một địa phương vùng ven của TPHCM. Tuy dự án Vành đai 4 TPHCM đi qua địa phương dài nhất (78,3km), tỉnh này cũng không thể đại diện cho cả vùng. Ngoài ra, xét về khía cạnh pháp lý, tỉnh Long An không đủ tầm ảnh hưởng để tổng hợp, điều phối, triển khai dự án tầm cỡ lớn, có tính chất liên vùng.

Theo UBND tỉnh Long An, TP. Hà Nội từng là cơ quan điều phối triển khai Vành đai 4 bởi Hà Nội là trung tâm và có thể lãnh đạo toàn vùng, được quy định tại Luật Thủ đô.

Bên cạnh đó, xét về khía cạnh kinh nghiệm, tỉnh Long An cũng chưa từng triển khai dự án lớn như vậy. Do đó, nếu giao cho tỉnh Long An làm cơ quan tổng hợp điều phối dự án Vành đai 4 TPHCM là rất khó. Việc này có thể sẽ gây chậm trễ cho việc triển khai để dự án hoàn thành theo kế hoạch.

Thứ hai, Long An là một trong 13 tỉnh, thành thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, theo UBND tỉnh Long An, việc giao cho Long An tổng hợp, điều phối dự án Vành đai 4 với các tỉnh, thành thuộc vùng Đông Nam Bộ là không phù hợp.

Cuối cùng, UBND tỉnh Long An cho rằng, đường Vành đai 4 là dự án có tính chất liên vùng, liên kết 4 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu với TPHCM. Mặt khác, Vành đai 4 thuộc dự án nhóm A cần thông qua Quốc hội.

"Do đó việc giao nhiệm vụ cho một cơ quan tổng hợp, điều phối đủ mạnh về mặt pháp lý, có kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án lớn, có tính chất trọng điểm quốc gia sẽ phù hợp hơn là để một tỉnh hoặc TPHCM đại diện triển khai, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Quốc hội" - văn bản của UBND tỉnh Long An nêu.

Với các lý do trên, UBND tỉnh Long An đề xuất Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối tổng hợp, điều phối dự án Vành đai 4 TPHCM.

Vành đai 4 TPHCM đi qua các địa phương: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Hiện các địa phương này đang lập báo cáo tiền khả thi từng đoạn qua địa bàn.

Đường Vành đai 4 TPHCM dài khoảng 200km. Ở giai đoạn 1, dự án đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc, đường song hành hai bên. Đồng thời, các địa phương sẽ giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch (8 làn).

Dự án đặt mục tiêu sẽ khởi công trong năm 2024 và thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào năm 2027.