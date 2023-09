Cận cảnh âu tàu hiện đại nhất Việt Nam

TPO - Âu tàu Rạch Chanh (thuộc ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An) là âu tàu đầu tiên ở Việt Nam có trung tâm điều khiển ứng dụng các thiết bị và công nghệ hiện đại, giúp giao thông đường thủy từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại được thuận lợi hơn so với tuyến kênh Chợ Gạo.