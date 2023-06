3 doanh nghiệp bất động sản bị phạt 1,2 tỷ đồng

TPO - Ngày 3/6, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp do sai phạm trong lĩnh vực bất động sản.

Tổng số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó có hai doanh nghiệp bị xử phạt do không bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Cụ thể, UBND tỉnh Long An đã ban hành 2 quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Tập đoàn T. A.L.A (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do không bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại hai dự án, mỗi dự án bị phạt 260 triệu đồng.

Cùng vi phạm, Công ty TNHH Hải Sơn (trụ sở chính tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cũng bị xử phạt 260 triệu đồng do không bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư - Thương mại chợ mới Bến Lức, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Ngoài xử phạt, UBND tỉnh Long An cũng buộc hai doanh nghiệp trên phải thực hiện biện pháp khắc phục là bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Southgate (địa chỉ trụ sở chính đường số 3, Khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) với số tiền 450 triệu đồng. Công ty cổ phần Southgate bị phạt do có 3 hành vi vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư.

Trước đó, trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện những vi phạm trên. Sở Xây dựng Long An đã làm việc và kiến nghị UBND tỉnh Long An ra quyết định xử phạt các doanh nghiệp vi phạm.