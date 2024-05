Bản tin 8H: Mưa lớn gây sạt lở ở Hà Nội làm 3 trẻ em tử vong

TPO - Mưa lớn vào tối 12/5 gây sạt lở ở huyện Ba Vì, Hà Nội, khiến 3 trẻ em tử vong. Cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu do nền đất nhà hàng xóm cao gần bằng mái nhà, dẫn đến khi có mưa lớn làm đổ dãy tường.

Sáng 13/5, đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết vừa xảy ra vụ sạt lở tại thôn 6 xã Ba Trại (huyện Ba Vì).Theo đó, khoảng 22h15 ngày 12/5, Công an xã Ba Trại thông tin về vụ sạt lở đất tại nhà ông T.V.V. (thôn 6 xã Ba Trại). Tại hiện trường, một bức tường dài khoảng 20m, cao gần 4m bị đổ sập, khối lượng đất đá lớn sạt lở đã vùi lấp lấp khu vui chơi trẻ em trong nhà ông V. Đến khoảng 2h ngày 13/5, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 3 trẻ em gồm: L.T.T., L.K.N (cùng SN 2021, trú tại Ba Vì) và T.T.A.D. (SN 2019, con chủ nhà). Người dân cũng đã kịp thời giải cứu một cháu bé bị thương (chưa rõ danh tính). Cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu do nền đất nhà hàng xóm cao gần bằng mái nhà ông T.V.V. nên khi có mưa lớn làm đổ dãy tường.

Tối 12/5, chỉ huy Đội CSGT Đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 21h30 cùng ngày, trên đường Vành đai 3 hướng từ quận Hoàng Mai đến cầu Thanh Trì (đoạn gần tòa nhà Hateco, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) xảy ra một vụ cháy ô tô. Theo đó, ô tô nhãn hiệu Huyndai SantaFe màu trắng BKS 30E-970.xx của chị Phạm Thị T. (SN 1982, ở Hà Nội), đang lưu thông trên đường Vành đai 3, bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa trời mưa to. Tài xế ô tô kịp đánh lái vào làn khẩn cấp và những người trong xe lấy bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn khiến ô tô hư hỏng nặng. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Ngày 12/5, UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã báo cáo về việc bé gái 6 tuổi ngã tử vong khi đi du lịch cùng gia đình tại khu vực cầu tàu Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải.Trước đó, sáng 11/5, nhóm du khách với 6 người đến Bãi Kinh chơi, thuê tàu đáy kính đưa ra biển nơi có nhà bè trong khu vực đảo Bình Hưng, xã Vĩnh Hải, để ăn hải sản. Đến chiều cùng ngày, tài công lái tàu đáy kính cập vào cầu Bến thủy nội địa cho khách lên cầu để vào bờ. Lúc này, một bé gái 6 tuổi được mẹ (quê Hà Tĩnh) được mẹ dắt bước theo bậc tam cấp của tàu lên cầu nhưng không may bị ngã do say sóng, rồi bất tỉnh. Bé gái sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do thương tích nặng.

Chiều 12/5, Ban chỉ đạo Đề án 06 phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TPHCM tổ chức trao giấy khai sinh và thông báo số định danh cá nhân cho các trường hợp là nhân khẩu đặc biệt tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần. Đại diện Ban chỉ đạo Đề án 06 phường Tam Phú cho biết công dân đang được tiếp nhận và nuôi dưỡng tại cơ sở này đại đa số chưa có thông tin vì không có nơi cư trú và giấy tờ tùy thân. Đến nay, các đơn vị họp chốt giải quyết đợt 1 được 224 trường hợp đủ hồ sơ cấp giấy khai sinh và thông báo số định danh cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp giấy khai sinh cho những trường hợp còn lại (đợt 2).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 13/5, miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm. Tối 13/5, vùng mưa dông mở rộng xuống cả khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 100mm. Ngày 13-14/5, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Nắng nóng ở Nam Bộ có thể kéo dài đến khoảng 15/5.

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập công tác tại 21 đơn vị. Danh sách bao gồm: 6 người tại 4 đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trung ương; 34 người tại 14 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; 1 người tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank); 4 người tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) và 13 người tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Chiều 12/5, chị Nguyễn Ngọc Anh (trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết gia đình chị vừa trình báo cơ quan chức năng việc bé gái 12 tuổi nghi mất tích.Theo nội dung trình báo của gia đình, khoảng 17h ngày 11/5, cháu Nguyễn Hoàng Ánh (sinh năm 2012, tên ở nhà là Bánh Bao) xin phép gia đình đi chơi. Bé gái xuất phát từ ngõ 135 Phương Mai, quận Đống Đa. Khi đi, cháu mặc đồng phục của trường THCS Phương Mai, dép màu hồng, tóc để xoã, tinh thần hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bé gái vẫn chưa về nhà.