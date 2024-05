Va chạm với xe tải, nữ sinh tử vong thương tâm

Sau giờ tan học, hai nữ sinh 13 tuổi về chung trên xe đạp điện đã va chạm với xe tải khiến một em tử vong, em còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 16h chiều nay (13/5) ô tô tải BKS 63H-021.36 do tài xế Lê Xuân Tài (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông trên QL62 từ hướng thị xã Kiến Tường đi TP Tân An, tỉnh Long An.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: MĐ.

Khi đến đoạn thuộc ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, xe tải va chạm với xe đạp điện do nữ sinh V.T.D.M (13 tuổi) chở theo bạn là V.T.N.Q (13 tuổi), cùng ngụ ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An.

Vụ tai nạn làm em V.T.D.M tử vong tại chỗ, em V.T.N.Q bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Long An.

Theo người quen nạn nhân, cả hai đều học sinh THCS xã Mỹ An. Sau giờ tan học, các em đi chung xe đạp điện để về nhà thì gặp nạn.

Ô tô tải va chạm giao thông với xe đạp điện. Ảnh: MĐ.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm và ngay khu vực chợ khiến giao thông bị ùn ứ, hàng trăm xe tải, container, xe chở công nhân…xếp hàng dài khoảng 1km.

CSGT Công an huyện Thủ Thừa, Long An có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera quanh khu vực để phục vụ điều tra.