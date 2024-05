Bản tin 8H: Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công tác cán bộ

TPO - Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công và ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia.

Ngày 14/5, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia.Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn thay mặt Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trao Quyết định số 386/QĐ-BXD ngày 6/5/2024 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch nông thôn thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia, cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia theo Quyết định số 389/QĐ-BXD ngày 6/5/2024.

Ngày 14/5, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc Tập đoàn. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn, công bố và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Người đại diện vốn Tập đoàn và ông Đào Trọng Cường - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký 24/4/2024.

Ngày 14/5, thông tin từ Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 8 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu nghi do ăn phải nấm độc. Theo đó, khoảng 12h ngày 11/5, 4 cháu nhỏ là Sùng Thị P. (6 tuổi), Sùng Thị L. (5 tuổi), Sùng Thị Ánh M. (4 tuổi), Giàng Thị M. (7 tuổi, cùng ở thôn Nà Pinh, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc), rủ nhau ra nương rẫy gần nhà chơi và hái 3 cây nấm đem về cho ông nội nấu canh ăn. Sau ăn khoảng 1 giờ, 4 cháu nhỏ có biểu hiện buồn nôn, nôn nhiều lần, kèm theo đau bụng, đau đầu, chóng mặt. 4 trường hợp khác là Sùng A T. (22 tháng tuổi), Giàng Thị L. (42 tháng tuổi), Giàng Thị X. (5 tuổi), Sùng Sính Na. (60 tuổi, người nhà của 4 nạn nhân nêu trên) cũng có ăn nấm nhưng số lượng ít hơn. Cả 8 người đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh, các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn bình thường, tiên lượng tốt.

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên có biểu hiện muốn nhảy cầu tự tử. Theo đó, khoảng 19h ngày 13/5, khi đang tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên đứng trên lan can cầu Tình Húc (phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang). Ngay lập tức, tổ tuần tra đã kịp thời tiếp cận, áp sát ngăn chặn, giữ được nam thanh niên ngay trước khi người này nhảy xuống sông. Tại cơ quan công an, nam thanh niên cho biết tên là V.V.H (SN 1999, trú tại Xóm 19, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang) do mâu thuẫn, bức xúc chuyện gia đình nên đã nảy sinh ý định kết thúc cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/5, thời tiết miền Bắc duy trì nắng ráo vào ban ngày với nền nhiệt ở ngưỡng 29-31 độ C, không quá oi nóng.Từ chiều tối 15/5, miền Bắc hứng mưa lớn trên diện rộng kéo dài đến ngày 16/5. Tổng lượng mưa phổ biến ở miền Bắc trong đợt này dao động 40-80mm, có nơi trên 120mm chỉ trong vòng 24 giờ. Cùng thời điểm, Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng 20-40mm, có nơi trên 70mm. Chiều và tối 15/5, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ nhiều khả năng tái diễn tình trạng mưa rào và dông rải rác với lượng 15-30mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng duy trì qua ngày 17/5, tập trung vào chiều và tối. Lúc này, nắng nóng ở hai khu vực cũng kết thúc.

Ngày 14/5, thông tin từ Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Thu Phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Trước đó, vào tháng 12/2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 xảy ra ồn ào về bữa ăn bán trú của học sinh. Theo khẩu phần ghi trên bảng nhà trường, mỗi em được ăn 1 gói mì tôm, 1 quả trứng nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì tôm chan với cơm. Ngày 21/12/2023, UBND huyện Bắc Hà đã nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Hà với lý do ông tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội. (XEM CHI TIẾT)