Bản tin 8H: Trưởng phòng giáo dục xin thôi chức làm nhân viên

Chiều 15/5, thông tin từ UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết vừa có quyết định cho thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đối với ông Phan Thanh Xuân (SN 1972). Quyết định này được đưa ra sau khi lãnh đạo huyện Quảng Trạch nhận được đơn xin thôi giữ chức Trưởng phòng GD&ĐT của ông Xuân. Lý do là gặp vấn đề sức khỏe, thường xuyên phải đi điều trị ở bệnh viện, không thể tiếp tục đảm nhận công việc với cường độ cao. Ông Xuân đang xin nghỉ phép để đi chữa bệnh, khi trở về sẽ được bố trí làm công chức tại Phòng GD&ĐT huyện Quảng Trạch. Huyện đã cử một Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Phòng GD&ĐT để đảm bảo công việc thông suốt.

Tối 15/5, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 công nhân bị mất tích trên sông Ba.Trước đó, khoảng 19h cùng ngày, chiếc xuồng chở công nhân thi công cầu bắc qua sông Ba thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam (đoạn Chí Thạnh - Vân Phong) bị lật giữa sông. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xuồng có 6 công nhân. 3 người bơi được về bờ, 1 người được tìm thấy đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, 2 người mất tích. Được biết, nhóm công nhân này vừa hoàn thành công việc tại cầu bắc qua sông Ba thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam, đang di chuyển vào bờ để nghỉ ngơi.

Chiều 15/5, tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình. Tại buổi lễ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đối với ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 16/5/2024.

Tối 15/5, đại diện Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cho biết vừa xảy ra tai nạn lao động khiến một người tử vong trên địa bàn. Khoảng 14h30 cùng ngày, Công an phường Thụy Khuê nhận được tin báo có người ngã từ tầng 5 của một căn nhà trên phố Thụy Khuê xuống đất tử vong. Nạn nhân tử vong là ông N.V.Q. (quê Nam Định). Thời điểm xảy ra sự việc, ông Q. đang sửa chống thấm tại tầng 5 ngôi nhà của ông Nguyễn Đ.T. (SN 1956, ở phường Thụy Khuê), không may bị ngã xuống đất.

Sáng 16/5, lãnh đạo Công an huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, khoảng 21h50 tối 15/5, tại km 86 trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 1 xe ô tô tải chở hàng mang biển kiểm soát 50H-11245 (chưa rõ danh tính người điều khiển) khi đang lưu thông hướng từ Ninh Thuận ra tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bị bốc cháy phần cabin xe. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều 3 xe cứu hỏa cùng phối hợp với Công an huyện Ninh Sơn đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên do cháy lớn, xe ô tô này đã bị thiêu rụi trơ khung, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 17/5, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Tối 15/5, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang tiếp nhận cấp cứu khoảng 100 công nhân sau khi ăn buổi chiều tại công ty. Theo thông tin ban đầu, tất cả bệnh nhân nhập viện cấp cứu là công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom). Bác sĩ Nguyễn Đức Phước - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cho hay, những công nhân trên được đưa đến viện với các biểu hiện nôn ói, đau bụng. Trước đó, họ đã ăn bánh đa cua vào buổi chiều tại công ty.