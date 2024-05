Bản tin 8H: Bãi nhiệm hai Chủ tịch HĐND tỉnh

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 17/5, ông Đoàn Minh Thọ (SN 1966), Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết đã làm đơn xin thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác từ ngày 10/5/2024. Trước đó, ông được cấp trên dự kiến phân công giữ chức Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình. Tuy nhiên, vì điều kiện mắt kém mà phải lái xe đường xa, sợ không đảm bảo sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ ở cương vị mới, ông Thọ đề đạt nguyện vọng với cấp trên, sau đó viết đơn xin nghỉ. Năm nghỉ hưu của ông Thọ theo quy định là 2028. Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh xác nhận việc ông Thọ xin về hưu trước tuổi vì lý do cá nhân. Ông Thọ dự kiến nghỉ từ 18/5. Sau khi có thông báo chính thức từ Tỉnh ủy, HĐND thị xã Ba Đồn sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn.

Ngày 17/5, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tại buổi lễ, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần đã trao Quyết định số 606/QĐ-VPQH về việc điều động và bổ nhiệm chuyên viên Vụ Kinh tế Dương Thùy Dung giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tại Nghị quyết số 1051, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Đức Quận, kể từ ngày 19/4. Tại Nghị quyết số 1052, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, kể từ ngày 25/4.

UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa có văn bản thống nhất giá khởi điểm đấu giá quyền thuê mặt bằng làm bãi giữ xe trước công viên Xuân Hương, gần vòng xoay nhà hàng Thủy Tạ (phường 3, thành phố Đà Lạt). Theo đó, giá khởi điểm là 295.680 đồng/m2/năm và theo chu kỳ cho thuê 2 năm, trả tiền một lần. Trước đó, hồi đầu tháng 2/2023, việc đấu giá 11 bãi giữ xe ở các khu trung tâm thành phố Đà Lạt thuộc phường 1 và phường 10 được triển khai. Các kết quả đấu giá đưa về cho cơ quan chức năng khoảng 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 2/2023, một số cá nhân, đơn vị trúng đấu giá đã có đề xuất hủy kết quả.

Chiều 17/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vào khoảng 17h20 cùng ngày, tại km161+200 trên quốc lộ 6, ô tô bán tải BKS 29H-557.xx, do anh Nguyễn Văn L. (SN 1979) điều khiển, đang di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội và ô tô đầu kéo BKS 89C-294.xx lưu thông theo hướng ngược lại thì bất ngờ bị một tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống đè trúng. May mắn, không ai bị thương trong vụ tai nạn. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã cử cán bộ đến hiện trường phân luồng giao thông, liên hệ máy múc để gạt tảng đá ra khỏi lòng lề đường. Hai chủ phương tiện nêu trên tự sửa chữa xe của mình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Tại Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Ngày 19/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối 18/5 có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tại kỳ quay số mở thưởng tối 17/5 của sản phẩm Power 6/45, Vietlott thông báo có khách hàng trúng giải Jackpot trị giá gần 69,8 tỷ đồng, và Jackpot 2 hơn 5,6 tỷ đồng. Bộ số mang lại may mắn cho khách hàng gồm: 08-22-27-29-39-43. Vé trúng thưởng thuộc điểm bán 403 Đà Nẵng, Hải An, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 59 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 2.803 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 41.364 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)