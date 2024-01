Bản tin 8H: Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự

TPO - Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm 5 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định: Bổ nhiệm bà Tôn Thị Ngọc Hương, Giám đốc Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, giữ chức Đại sứ, Đại diện Thường trực nước CHXHCN Việt Nam tại ASEAN (Jakarta, Indonesia); bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, giữ chức Đại sứ, Đại diện Thường trú nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp; bổ nhiệm ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston, Hoa Kỳ; bổ nhiệm bà Phan Kiều Thu, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada; bổ nhiệm ông Lưu Xuân Đồng, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt, Đức.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định công bố Quyết định số 969-QĐ/TU ngày 29/12/2023 của Ban TVTU về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Cù Đức Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy, từ ngày 1/1/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngày 2/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức liên quan đến việc chùa Ba Vàng tổ chức trưng bày "xá lợi tóc Đức Phật" cho các phật tử và nhân dân chiêm bái. Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hoạt động trên gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận nhân dân... Chính quyền địa phương nhận định các hoạt động này của chùa Ba Vàng chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 của Chính phủ. UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định hoạt động này của chùa Ba Vàng đã vi phạm quy định tại Nghị định số 23 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Tỉnh yêu cầu chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu…và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về vật thể được cho là “xá lợi tóc Đức Phật”.

Ngày 2/1, ông Phan Quốc Trường, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết vừa nhận được quyết định của UBND huyện Nghi Xuân về việc kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phan Danh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên. Trước đó, gia đình chị Đ.N.Q.T. (trú tại xã Xuân Liên) làm đơn tố cáo ông Thắng sách nhiễu. Vào tháng 8, chị T. nhiều lần đến UBND xã làm giấy khai sinh cho con trai, nhưng bị ông Thắng yêu cầu phải có giấy xét nghiệm ADN, chi phí là 8 triệu đồng. Trong đó, ông Thắng đưa cho người lấy mẫu xét nghiệm 4,5 triệu đồng, còn lại bỏ túi. Đến ngày 6/11, UBND xã Xuân Liên mới làm đăng ký khai sinh cho con chị T. sau khi chứng minh được có quan hệ huyết thống với chồng chị T.

Ngày 2/1, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã ký các quyết định xử phạt hành chính 150 triệu đồng với 5 thanh niên không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Những thanh niên bị xử phạt gồm: N.L.B. (22 tuổi, thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Tây), N.V.H. (24 tuổi, thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa), T.P.M.T. (19 tuổi, thôn Tuân Xuân, xã Ân Hảo Tây), L.Đ.N.P. (20 tuổi, thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa) và T.Q.T. (23 tuổi thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa). Chính quyền địa phương yêu cầu các thanh niên vi phạm thực hiện nghiêm quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định không thực hiện nộp phạt sẽ xử lý theo quy định.

Năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông Hải Dương đã xử phạt 30.504 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền gần 80,3 tỷ đồng, tước 7.469 giấy phép lái xe, tạm giữ 9.406 phương tiện. So với năm 2022, tăng 15.046 trường hợp, tăng hơn 40,6 tỷ đồng tiền phạt. Trong số các trường hợp vi phạm có 29.776 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt hơn 78,8 tỷ đồng, còn lại là đường thủy và đường sắt. Riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn là hơn 6.500 trường hợp, phạt tiền gần 32 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với năm 2022.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 3/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 3/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 3-4/1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.