Bộ Y tế thông tin về vụ ngộ độc khiến 209 người nhập viện

TPO - Chiều 2/5 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết nhận được thông tin của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai về việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bánh mì trên địa bàn phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, khiến 209 người nhập viện.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 911/ATTP-NĐTT ngày 2/5/2024 đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên, nếu phát hiện có sai phạm cần xử lý nghiêm theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cục cũng yêu cầu Sở báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực theo quy định.

Trước đó khoảng 11h30 ngày 1/5/2024, BVĐK khu vực Long Khánh, Đồng Nai tiếp nhận một số bệnh nhập viện với triệu chứng buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng do ăn bánh mì. Sau đó bệnh viện đã báo cáo cho Trung tâm Y tế TP Long Khánh, Trung tâm đã tiến hành điều tra về nguyên nhân gây ra các triệu chứng trên cho bệnh nhân.

Qua điều tra các trường hợp nhập viện được biết, tất cả đều có ăn bánh mì thịt của Cơ sở bánh mì Băng (địa chỉ tại 148/18 Trần Quang Diệu, KP 2, phường Xuân Bình, TP Long Khánh) trong thời gian từ 15h-19h ngày 30/4/2024.

Sau khi ăn khoảng 4-8 giờ xuất hiện các triệu chứng như: đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài, có trường hợp bị sốt. Một số trường hợp đã tự mua thuốc uống tại nhà sau đó nhập viện vào sáng 1/5. Bệnh nhân nhập viện được theo dõi sức khỏe với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ ngộ độc, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế TP Long Khánh đã kiểm tra cơ sở bánh mì Băng cho thấy: Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 47F8015434 do Phòng Tài chính - Kế hoạch, TP Long Khánh cấp ngày 27/9/2021; Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa chỉ 148/18 Trần Quang Diệu, KP 2, phường Xuân Bình, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; Số người lao động trực tiếp là 4 người, gián tiếp không; Giấy xác nhận tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm không có; Giấy khám sức khỏe không có; Hợp đồng mua nguyên liệu thực phẩm không có; Đa số các nguyên liệu được lấy ở cửa hàng có địa chỉ tại TP Long Khánh.