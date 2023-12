Bản tin 8H: Hai thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024

TPO - Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký các quyết định nghỉ hưu đối với một số cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024 đối với một số cán bộ chủ chốt. Cụ thể, theo Quyết định số 1218/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nghỉ hưu theo chế độ. Theo Quyết định số 1044/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ nghỉ hưu theo chế độ. Theo Quyết định số 1219/QĐ-TTg, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu theo chế độ.

Chiều 29/12, nhiều người tụ tập trước cổng khách sạn K.H. (khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) căng băng rôn và dùng loa phóng thanh yêu cầu vợ chồng chủ khách sạn này ra gặp mặt để giải quyết tiền nợ hụi. Hơn 16 giờ cùng ngày, Công an phường Dương Đông đã có mặt giải tán đám đông, đồng thời mời các bên liên quan làm việc. Theo nhóm người này, từ năm 2020 đến 2022, bà P.H.T.P. mở 12 dây hụi lớn với hàng chục người tham gia. Tháng 3, bà P. tuyên bố bể hụi. Tổng số tiền liên quan đến nợ hụi theo chứng từ do những người bị nợ cung cấp cho cơ quan chức năng là hơn 200 tỷ đồng. Chồng bà P. là ông B.A.V. trình bày biết vợ thiếu nợ hụi của nhiều người, nhưng không rõ con số cụ thể. Theo ông V., bà P. vẫn đang có mặt ở Phú Quốc.

Ngày 29/12, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký Thỏa thuận vay với Chính phủ Việt Nam cho dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP HCM (tuyến số 1, đoạn Bến Thành - Suối Tiên). Đây là khoản vay ODA số 4 dành cho dự án với giá trị 41.223,7 triệu Yên. Điều kiện Đặc biệt cho Đối tác Kinh tế (STEP) sẽ áp dụng cho khoản vay ODA cho dự án này. Công nghệ Nhật Bản áp dụng cho dự án bao gồm kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, đầu máy toa xe, hệ thống điện-thông tin liên lạc-tín hiệu và dịch vụ bảo trì. Cơ quan thực hiện dự án là Ban Quản lý Đường sắt đô thị, thuộc UBND TP HCM. Thời gian dự kiến dự án hoàn thành, đi vào vận hành vào năm 2024.

Tổng cục Thống kê ngày 29/12 công bố dân số trung bình năm 2023 của cả nước ước tính 100,3 triệu người, tăng gần 835.00 người, tương đương tăng 0,84% so với năm 2022. Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam xếp thứ 15 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). Theo dự báo dân số 2019-2069 của Tổng cục Thống kê, dân số nước ta tiếp tục tăng, đạt quy mô lớn nhất khoảng 117 triệu người vào năm 2066; sau đó giảm dần, đến năm 2079 mới xuống dưới 100 triệu. Hơn 38% dân số nước ta là người thành thị (tương đương 38,2 triệu người). Dân số nữ là 50,3 triệu người, nhiều hơn 300.000 người so với nam giới. Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh là 112 bé trai/100 bé gái. Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2023 là 73,7 tuổi (cao hơn 0,1 điểm so với năm 2022), trong đó nam là 71,1 tuổi và nữ là 76,5 tuổi (chênh lệch 5,5 tuổi).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/12), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Mức nhiệt ban ngày duy trì cao nhất 25 độ, nhưng ban đêm tăng 2 độ so với hôm qua, nên trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Đối với khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, hôm nay có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Tối 29/12, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên ra thông báo về kết quả thi hành kỷ luật đảng viên.Theo đó, ông Trần Quang Nhất, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, và ông Nguyễn Phất, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Cả hai ông đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra xảy ra vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, triển khai một số dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên cũng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Dương, nguyên Giám đốc Sở TN&MT và ông Phạm Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy Tuy An nhiệm kỳ 2020 - 2025. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tại Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho nghỉ chờ hưu đối với ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi Quảng Nam có Bí thư Tỉnh ủy mới. (XEM CHI TIẾT)