Bản tin 8H: Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ngày 28/12, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị công bố, trao quyết định công tác cán bộ, Đại tá Trần Chí Tâm - Ủy viên Đảng ủy Quân khu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã công bố các quyết định Bộ Quốc phòng và Quân khu cho: Đại tá Trần Bá Chung - Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và Thượng tá Phan Văn Thự - Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778 nghỉ chờ hưu theo chế độ; Thượng tá Nguyễn Bá Phú - Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước giữ chức Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước; Thượng tá Hoàng Công Tú - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước giữ chức Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 778. Ngoài ra, Thượng tá Phạm Văn Khanh - nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty Tây Nam, được thăng quân hàm cấp Đại tá; nâng lương sĩ quan cấp bậc Đại tá lần 2 cho Đại tá Ninh Xuân Định - nguyên Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu, và Đại tá Huỳnh Thanh Liêm - nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.

Chiều 28/12, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023 tổ chức phiên họp trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Tại điểm cầu Lâm Đồng, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự phiên họp trực tuyến thay cho ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh, đang đi công tác tại TP Hà Nội. Trước đó, ngày 26/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ; Bộ TT&TT về việc Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xin vắng mặt và ủy quyền Phó Chủ tịch Phạm S dự thay.

Ngày 28/12, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Trần Minh Thành, nhân viên bảo vệ phòng giao dịch ngân hàng BIDV, chi nhánh sông Hàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), người đã tử nạn trong quá trình truy bắt cướp ngày 22/11.Ông Thành đã có hành động dũng cảm, hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm đến ông Trần Minh Thành được căn cứ vào Hiến pháp, Luật thi đua, khen thưởng và xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình ngày 16/12.

Ngày 28/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trao quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ông Phạm Quang Dũng, sinh ngày 18/4/1973, quê quán xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông có bằng Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Birmingham (Anh Quốc), với 27 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Chiều 28/12, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh về một nam thanh niên được cho là nhảy cầu Long Biên tự vẫn nhưng may mắn thoát nạn do bám được vào trụ cầu.Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) xác nhận sự việc xảy ra vào cùng ngày. Theo đó, anh A. (33 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) do bị bố mẹ chửi mắng, A. đã đi lên cầu Long Biên và nhảy xuống sông Hồng để tự vẫn. Tuy nhiên, nam thanh niên sau đó bám được vào một phần trụ cầu rồi kêu cứu. Đội cứu hộ nhanh chóng được huy động đến hiện trường và đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 28/12, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết năm nay, Sở Du lịch và quận 8 sẽ thí điểm mua hoa Tết bị ế của tiểu thương ở bến Bình Đông (quận 8) để tránh cảnh đập hoa và chia sẻ khó khăn với người bán.Sau khi thu mua, lượng hoa này sẽ được dùng để trang trí đường hoa xuân nghĩa tình tại bến Bình Đông. Kinh phí thực hiện thu mua được dùng từ nguồn xã hội hóa. Hiện tại, Sở Du lịch và phía địa phương tiếp tục vận động kinh phí để thực hiện thí điểm này. Dự kiến, ngày 30 Tết, UBND quận 8 và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 sẽ làm việc với chủ ghe để thống nhất giá thu mua, số lượng hoa sẽ thu mua.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 29/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.