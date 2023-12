Bản tin 8H: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thêm nhiệm vụ

TPO - Ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được phân công làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng.

Ngày 26/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Hội đồng). Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam; Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng.

Chiều 26/12, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ trao các quyết định của Chủ tịch tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, thực hiện các thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác cán bộ, Chủ tịch tỉnh đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng phòng Đô thị hạ tầng và Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hòa Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tối 26/12, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông đột tử tại quán ăn. Thông tin ban đầu, gần 19h, ông Nguyễn Văn Trường S. (57 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) đang ăn cháo lòng một mình tại quán ăn trên đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, bất ngờ gục xuống đất tử vong. Lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Công an cũng thu giữ một số mẫu thức ăn và nhiều vật dụng khác để điều tra. Trên người ông S. có một điện thoại, một chiếc ví có ít tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo về các mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn. Đây chưa phải là mức thưởng cao nhất - thấp nhất cuối cùng vì vẫn còn một số doanh nghiệp chưa báo cáo. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất ở Lâm Đồng hơn 83 triệu đồng (đến từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và thấp nhất là 50 ngàn đồng (khối doanh nghiệp dân doanh). Về thưởng Tết Nguyên đán 2024, mức thưởng bình quân trong số 116 doanh nghiệp thông báo có thưởng là 6,92 triệu đồng/người. Mức cao nhất là 150 triệu đồng (khối doanh nghiệp dân doanh) và mức thấp nhất là 100 ngàn đồng (khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước).

Khoảng 15h ngày 26/12, hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.Vụ cháy xảy ra tại khu vực để các phương tiện vi phạm mà cơ quan công an đang tạm giữ để xác minh, xử lý các vụ việc liên quan. Theo thông tin ban đầu, số phương tiện vi phạm bị thiêu rụi lên đến hơn 100 chiếc. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang thống kê cụ thể thiệt hại về tài sản. Dù đã nỗ lực dập lửa nhưng thời tiết hanh khô khiến lực lượng cảnh sát PCCC gặp nhiều khó khăn. Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/12, miền Bắc kết thúc đợt rét đậm, rét hại. Tại vùng núi, nhiều nơi vẫn ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C về đêm nhưng nhiệt độ ban ngày tăng cao 20-23 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ rạng sáng và ban đêm ở Hà Nội cũng tăng nhẹ so với những ngày trước đó, chạm mức thấp nhất 12-14 độ C. Ban ngày, khu vực có mức nhiệt cao nhất 21-24 độ C, nắng hanh. Kiểu thời tiết rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng ấm ở miền Bắc khả năng duy trì trong 10 ngày tới.

Thủ tướng đã ký Quyết định số 1680 phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, theo thông tin từ UBND tỉnh Nam Định. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình có chiều dài khoảng 60,9km, gồm 27,6km qua Nam Định và 33,3km qua Thái Bình. Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc với 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 120km/h. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến 2027. Tổng mức đầu tư sơ bộ nếu tính cả lãi vay là 19.784 tỷ đồng.