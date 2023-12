Bản tin 8H: 3 cán bộ bị khiển trách vụ bữa ăn của tuyển bóng bàn trẻ quốc gia

TPO - Một trưởng phòng và 2 chuyên viên phụ trách môn bóng bàn nhận hình thức kỷ luật khiển trách liên quan đến vụ các tuyển thủ trẻ bóng bàn quốc gia bị ăn đói.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết, hội đồng kỷ luật đã hoàn tất việc kết luận và ra quyết định kỷ luật đối với các cá nhân liên quan trong vụ các tuyển thủ trẻ bóng bàn quốc gia bị ăn đói được Báo Tiền Phong phản ánh. Theo đó, 1 trưởng phòng và 2 chuyên viên bị kỷ luật khiển trách. Nguyên nhân là đội bóng bàn tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, song chuyên viên theo dõi và trưởng phòng không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một chuyên viên của Cục Thể dục thể thao phụ trách môn bóng bàn, trong công tác quản lý, tham mưu để thành lập đội tuyển, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Theo ông Việt, 3 cán bộ đúng ra phải kỷ luật ở mức cảnh cáo vì ảnh hưởng lớn đến xã hội. Tuy nhiên, trên cơ sở tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng kỷ luật để các công chức, viên chức ở mức khiển trách. Ngoài ra, lãnh đạo trực tiếp là Phòng Thể thao thành tích cao II nhận trách nhiệm và tự kiểm điểm.

Ngày 23/12, lực lượng công an TP Tân An, Long An, làm các thủ tục xác minh thông tin trước khi bàn giao thi thể anh P., (41 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) nhảy cầu Tân An tự tử. Trước đó, sáng ngày 21/12, anh P. điều khiển mô tô 62K2-7603 đến giữa cầu Tân An trên tuyến tránh TP Tân An, rồi bất ngờ bỏ xe lại, trèo qua lan can rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích. Sau 3 ngày tìm kiếm, khoảng 9h sáng 23/12, người nhà phát hiện thi thể anh P. nổi lên trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn gần chợ phường 2, TP Tân An, cách nơi anh P. nhảy cầu hơn 500m. Theo gia đình, anh P. chưa lập gia đình, trong khoảng thời gian gần đây, anh có dấu hiệu trầm cảm.

Ngày 23/12, Tòa thánh Vatican công bố, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski làm Đại diện Tòa Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam.Ngay trước thềm Giáng sinh, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, đã ký thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam loan báo tin vui như trên cho toàn thể các Đức cha, Đức Hồng y và cộng đồng giáo dân. Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski sinh ngày 2/2/1963 tại Ba Lan. Ông học triết học tại Đại chủng viện Łomża (1983-1985) và thần học tại Đại chủng viện Firenze, Italia (1985-1989).

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến ngày 23/12/2023, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra 537 vụ tai nạn giao thông, làm chết 213 người, bị thương 541 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong số 537 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có tới 531 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Đánh giá về nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Bên cạnh nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện, thiếu ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự giao thông, gây tai nạn, có một số vụ tai nạn có nguyên nhân do bất cập về hạ tầng giao thông.

Phó Cục Trưởng Cục thuế tỉnh Nghệ An Lê Quốc Dũng đã ký thông báo số 4224/TB-CT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức. Doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo thông báo số 4224/TB-CT, thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ GTVT phương án đầu tư tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Theo đề xuất, đường nối 2 cao tốc sẽ có chiều dài 2,6km, quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng bằng Ngân sách Nhà nước. Điểm đầu kết nối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và đường tỉnh 315B; điểm cuối gần lối ra của nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai). Nếu được phê duyệt, Cục Đường bộ dự kiến lựa chọn nhà thầu trong quý II/2024 và khởi công trong quý III. Thời gian thi công dự kiến 18 tháng tính từ ngày khởi công. Theo kế hoạch, dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ khánh thành vào 24/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại.Nhiệt độ thấp nhất ngày và đêm 24/12 ở vùng núi Bắc Bộ 4-7 độ C, trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ 8-11 độ C, Bắc Trung Bộ 10-13 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ dao động 15-19 độ C, ngày nắng. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 25/12. Trong đợt rét đậm, rét hại này, vùng núi phía Bắc có thể xảy ra băng giá và sương muối.