Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho Chánh án TAND tối cao

TPO - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2023. Trong số các Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2023 được công bố tại buổi lễ có ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Thay mặt Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Chủ tịch Hội đồng - trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho ông Nguyễn Hòa Bình và các tân Giáo sư, Phó Giáo sư khác. Được biết, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao được bổ nhiệm Phó Giáo sư từ năm 2002.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, luân chuyển chức vụ Viện trưởng VKSND các huyện Vụ Bản, Ý Yên. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hậu đã trao Quyết định số 16/QĐ-VKS điều động đồng chí Bùi Trọng Tuệ, Viện trưởng VKSND huyện Vụ Bản đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Ý Yên; Quyết định số 18/QĐ-VKS điều động đồng chí Lê Quốc Trung, Viện trưởng VKSND huyện Ý Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Vụ Bản. Thời hạn kể từ ngày 15/12/2023.

Ngày 19/12, Sở GTVT TPHCM cho biết trên địa bàn hiện có 56 cơ sở đào tạo lái ô tô, 18 cơ sở đào tạo lái xe máy và 19 trung tâm sát hạch lái xe đang hoạt động. Tổng số giấy phép lái xe Sở GTVT đang quản lý hiện nay là hơn 12,6 triệu. Tính đến hết tháng 11, Sở GTVT đã tổ chức 2.150 kỳ thi sát hạch cho 394.557 thí sinh (đạt 60,12% so với năm trước). Tuy nhiên, chỉ có 274.813 thí sinh thi đậu sát hạch được cấp bằng lái (gồm 194.925 thí sinh đậu bằng lái xe máy, 79.888 đậu bằng lái ô tô). Như vậy, có đến 119.744 thí sinh thi rớt sát hạch lái xe trong 11 tháng. Nguyên nhân thí sinh rớt sát hạch do có thêm nội dung thi lái xe trên phần mềm mô phỏng tình huống giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/12, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, khu Tây Bắc 21-24 độ C, trời hửng nắng trước khi đón thêm đợt không khí lạnh mạnh. Ngày 20/12 ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 11-14 độ C. Ngày 21-22/12, một đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn về nước ta. Đêm 20/12 và ngày 21/12, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 10-13 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An khả năng kéo dài đến khoảng 25/12.

Ngày 19/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, hiện nay kho của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang bảo quản hơn 432.000 liều vắc-xin COVID-19 Pfizer có hạn dùng đến cuối tháng 9/2024. Đây là số vắc-xin COVID-19 dự trữ cho những vùng có ổ dịch, có nguy cơ cao. Hiện có khoảng gần 50.000 người đăng ký tiêm vắc-xin COVID-19. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19 và là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới. Tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 69,4%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 82,1%. Tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt 89,6%. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,5% và 76,7%.

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Theo báo Chính phủ, tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/12, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai xác nhận, Sở Y tế tỉnh này vừa thu hồi quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Gia Lai này đối với ông Trần Quang Chỉ. Lý do thu hồi vì quyết định bổ nhiệm chưa đúng quy định, người được bổ nhiệm chưa có chứng chỉ Giám định viên. Trước đó, ông Trần Quang Chỉ (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Gia Lai) được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Gia Lai khi chưa có chứng chỉ Giám định viên pháp y tại Quyết định số 739/QĐ-SYT ngày 25/9/2023 của Sở Y tế. (XEM CHI TIẾT)