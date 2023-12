Bản tin 8H: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự

TPO - Đồng chí Hồ Tiến Dũng - Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang.Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang đã công bố Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm đồng chí Hồ Tiến Dũng - Chánh Văn phòng VKSND tỉnh An Giang, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/12/2023.

Trưa 17/12, nhiều người dân sống ở gần công viên tượng đài Trần Văn Thành (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) phát hiện một thanh niên ngoài 30 tuổi không mặc áo, mắc kẹt trong trụ sắt đèn led trang trí ở công viên. Trụ sắt này cao gần 10m, có đường kính chỉ vừa một người đứng. Dù được người dân địa phương hướng dẫn ra ngoài, nam thanh niên vẫn đứng bên trong suốt nhiều giờ. Sau đó, lực lượng chức năng dùng máy cắt các thanh sắt đưa người này ra ngoài. Ông Phạm Thanh Hùng - Trưởng Công an thị trấn Cái Dầu, cho biết nam thanh niên không phải người địa phương, có biểu hiện không bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 18/12, miền Bắc tiếp diễn trạng thái rét đậm, rét hại nhưng tăng nhiệt nhẹ vào ban ngày. Nền nhiệt khu vực đồng bằng, trung du thấp nhất 12-14 độ C và lên ngưỡng 16-18 độ C vào trưa, chiều. Tại miền núi, nền nhiệt vẫn duy trì mức thấp nhất 9-11 độ C, nhiều khu vực núi cao có thể dưới 3 độ C như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Fansipan (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng)... Đáng lưu ý từ ngày 19/12, không khí lạnh được tăng cường khiến nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm, cảm giác rét gia tăng kèm theo mưa nhỏ. Cơ quan khí tượng cảnh báo trạng thái rét đậm, rét hại kéo dài đến khoảng ngày 25/12, các vùng núi cao nguy cơ xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Chiều tối 17/12, chiếc xe đầu kéo chưa rõ biển kiểm soát, lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 28N1 - 068.xx do một phụ nữ điều khiển lưu thông theo hướng cùng chiều, chở theo 2 con nhỏ, tại Km157+00, quốc lộ 6, địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Hậu quả 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương; xe máy bị hư hỏng; xe ô tô gây tại nạn đã rời khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Hà Nội thông tin, trong ngày 17/12, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 2 người tử vong. Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 525 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 126 phương tiện, 211 bộ giấy tờ, tước 58 giấy phép lái xe. Xử lý 10 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 18 trường hợp vi phạm, trong đó có 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Phát hiện, bắt giữ, bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Các Tổ hóa trang phát hiện, xử lý 40 trường hợp có hành vi nẹt pô, lạng lách đánh võng gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại kỳ quay số mở thưởng tối 17/12, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tìm thấy 1 vé xổ số trúng giải Jackpot hơn 32 tỷ đồng. Bộ số may mắn trúng thưởng gồm: 03 - 07 - 18 - 20 - 31 - 33. Tổng giá trị giải thưởng 32,29 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý vé là tờ vé số này được phát hành thông qua ứng dụng Vietlott SMS, kết nối với nhà mạng Viettel. Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.135 của sản phẩm Mega 6/45, ngoài giải Jackpot trị giá hơn 32 tỷ đồng, Hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 17 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.056 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 18.834 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)

Căn cứ Nghị định số 107/2022/NĐ-CP về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải (bán tín chỉ carbon) và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, Bộ NN&PTNT sẽ chuyển nhượng 10,2 triệu tấn CO2 vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD).Từ đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương sẽ nhận được 51,5 triệu USD từ Quỹ Carbon thông qua IBRD, sau đó điều phối gần 50 triệu USD đến các tỉnh theo quy định. Trong đó, Quảng Bình chuyển nhượng hơn 2,4 triệu tấn CO2, được chi trả khoảng 235 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025. Riêng năm 2023, Quảng Bình được nhận 82,4 tỷ đồng (cao thứ 2 trong 6 tỉnh của khu vực). (XEM CHI TIẾT)