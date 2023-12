Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm 4 nhân sự Ban Tuyên giáo Trung ương

TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối với Văn phòng, Viện Dư luận xã hội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.

Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối. Cụ thể, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, trao quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Lương Đức Quý - Phó chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương; bổ nhiệm ông Bùi Chí Tuệ - Thư ký của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, giữ chức Phó chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương; điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hồng Việt - Chuyên viên chính Vụ Xã hội giữ chức Phó viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; điều động, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hà Nguyên - Chuyên viên chính, giúp việc Lãnh đạo Ban, giữ chức Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.

Ngày 14/12, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh, bổ sung quyết định phê duyệt giá đất giao cho 6 hộ gia đình tại khu dân cư 47 đường Lý Tự Trọng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột). Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định điều chỉnh giá đất tăng thêm hơn 2,5 tỷ đồng so với giá cũ tại quyết định phê duyệt giá đất giao đối với 6 hộ dân vào tháng 10/2018 của UBND tỉnh (thời điểm này 6 hộ dân được giao đất với giá đất 11 triệu đồng/m2 - PV). Đến nay, các hộ dân sẽ phải nộp thêm khoảng 400-490 triệu đồng/thửa đất, tùy theo vị trí và diện tích. Trước đó, Kết luận số 1858 của Thanh tra Chính phủ (18/10/2022) nêu rõ, việc giao đất cho 6 hộ dân tại khu dân cư 47 Lý Tự Trọng xác định giá trị tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, làm thất thu ngân sách ước tính trên 2,4 tỷ đồng.

Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, vừa ký quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại sản xuất gỗ Hùng Mạnh (trụ sở tại Phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ; người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc công ty) tổng số tiền 122,5 triệu đồng. Công ty này đã khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác với diện tích 695,5m2 và vi phạm quy định về khai thác khoáng sản (không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình. UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty Hùng Mạnh thực hiện hoàn nguyên 9.700m3 khoáng sản đang được trông giữ tại khu vực dự án Cụm Công nghiệp Thục Luyện.

Ngày 14/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết từ 2,7 triệu người năm 2003, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6 triệu người, với tốc độ tăng trưởng nhanh (khoảng 5%/năm). Độ bao phủ rộng khi kiều bào đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, trên 80% ở các nước phát triển. Theo ước tính, số lượng người có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 10-12% trong cộng đồng gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tương đương khoảng 600.000 người. Thống kê gần đây cho biết kiều bào từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư 385 dự án FDI tại 42/63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỷ USD. Thêm vào đó, lượng kiều hối gửi về nước tính từ năm 1993 (là năm đầu tiên thống kê kiều hối) đến năm 2022 đạt trên 190 tỷ USD, gần bằng nguồn vốn FDI đã giải ngân trong cùng kỳ.

Bộ GTVT vừa có quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn với tổng mức đầu tư 1.665 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.Theo phương án được duyệt, dự án có tổng chiều dài gần 29km. Điểm đầu dự án tại Chợ Chu (điểm cuối đoạn Chợ Mới - Chợ Chu), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Điểm cuối tại ngã ba Trung Sơn (giao cắt với QL2C), huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tuyến đường được đầu tư quy mô đường cấp 3 miền núi, bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 6m, vận tốc thiết kế 60km/h, có châm chước những vị trí khó khăn. Riêng đoạn tuyến đi qua trung tâm xã Trung Sơn (chiều dài khoảng 532m) sẽ được đầu tư quy mô đường đô thị, bề rộng nền đường 14m, bề rộng mặt đường 10m. Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án là 1.665 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/12, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết đêm trời lạnh, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ khu vực này tiếp tục tăng nhẹ, cao nhất có nơi trên 30 độ C trước khi không khí lạnh cường độ mạnh tràn về. Thời tiết chủ đạo ở Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ là ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Trong đó, nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ngày 14/12, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm chức danh điều tra viên cao cấp và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn - Phó giám đốc Công an tỉnh.